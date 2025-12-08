خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزارت دفاع روسیه:

۶۷ پهپاد اوکراینی را ساقط کردیم

۶۷ پهپاد اوکراینی را ساقط کردیم
کد خبر : 1724393
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت دفاع روسیه از سرنگونی ۶۷ پهپاد اوکراینی بر فراز مناطق مختلف روسیه خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، وزارت دفاع روسیه امروز -دوشنبه-  گزارش داد که واحدهای پدافند هوایی این کشور ۶۷ پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف سرنگون کردند.

این وزارتخانه گزارش داد: «در طول شب گذشته(یکشنبه) سیستم‌های پدافند هوایی ۶۷ پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف سرنگون کردند».

در این گزارش افزوده شد: «۲۴ پهپاد بر فراز منطقه بریانسک، ۱۲ مورد در ساراتوف، ۱۱ فروند بر فراز روستوف، ۹ پهپاد در ولگوگراد و در مناطق، کورسک، لنینگراد، تولا و مسکو هر کدام ۲ پهپاد و بر فراز مناطق کالوگا، اوریول و سمولنسک هم ۱ پهپاد سرنگون شدند».

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده