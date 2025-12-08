۶۷ پهپاد اوکراینی را ساقط کردیم

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، وزارت دفاع روسیه امروز -دوشنبه- گزارش داد که واحدهای پدافند هوایی این کشور ۶۷ پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف سرنگون کردند.

این وزارتخانه گزارش داد: «در طول شب گذشته(یکشنبه) سیستم‌های پدافند هوایی ۶۷ پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف سرنگون کردند».

در این گزارش افزوده شد: «۲۴ پهپاد بر فراز منطقه بریانسک، ۱۲ مورد در ساراتوف، ۱۱ فروند بر فراز روستوف، ۹ پهپاد در ولگوگراد و در مناطق، کورسک، لنینگراد، تولا و مسکو هر کدام ۲ پهپاد و بر فراز مناطق کالوگا، اوریول و سمولنسک هم ۱ پهپاد سرنگون شدند».

