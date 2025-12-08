وزارت دفاع روسیه:
۶۷ پهپاد اوکراینی را ساقط کردیم
وزارت دفاع روسیه از سرنگونی ۶۷ پهپاد اوکراینی بر فراز مناطق مختلف روسیه خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، وزارت دفاع روسیه امروز -دوشنبه- گزارش داد که واحدهای پدافند هوایی این کشور ۶۷ پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف سرنگون کردند.
این وزارتخانه گزارش داد: «در طول شب گذشته(یکشنبه) سیستمهای پدافند هوایی ۶۷ پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف سرنگون کردند».
در این گزارش افزوده شد: «۲۴ پهپاد بر فراز منطقه بریانسک، ۱۲ مورد در ساراتوف، ۱۱ فروند بر فراز روستوف، ۹ پهپاد در ولگوگراد و در مناطق، کورسک، لنینگراد، تولا و مسکو هر کدام ۲ پهپاد و بر فراز مناطق کالوگا، اوریول و سمولنسک هم ۱ پهپاد سرنگون شدند».