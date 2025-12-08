به گزارش ایلنا، یک مقام ارشد کاخ سفید به خبرگزاری «فرانس پرس» اعلام کرد که ایالات متحده، اسرائیل و قطر یک نشست سه‌جانبه روز یکشنبه در نیویورک برگزار کردند؛ این دیدار پس از ماه‌ها تنش و حمله بی‌سابقه اسرائیل به دوحه که رهبران جنبش حماس را هدف قرار داده بود، صورت گرفت.

دو منبع به وب‌سایت خبری آمریکایی «اکسیوس» گفتند که این نشست، مهم‌ترین دیدار میان آمریکا و اسرائیل از زمان توافق برای پایان جنگ غزه بوده است؛ توافقی که در آن قطر نقش میانجی اصلی را ایفا کرده بود.

به گزارش اکسیوس، استیون ویتکاف، نماینده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در امور خاورمیانه و اوکراین، میزبان این نشست بود و دیوید بارنیا، رئیس موساد، به همراه یک مقام بلندپایه قطری نیز در آن حضور داشتند.

این نشست در حالی برگزار می‌شود دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا خود را برای اعلام ورود به مرحله جدیدی از اجرای طرح صلح غزه آماده می‌کند.

اسرائیل در نهم سپتامبر، حمله‌ای را علیه دوحه انجام داد که هدف آن ترور برخی از رهبران ارشد جنبش حماس بود که ناکام ماند.

