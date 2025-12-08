دونالد ترامپ:
زلنسکی آماده پذیرش طرح صلح پیشنهادی آمریکا نیست
رئیسجمهوری آمریکا اعلام کرد که از اینکه رئیسجمهوری اوکراین، هنوز با طرح پیشنهادی واشنگتن برای پایان جنگ با روسیه وارد گفتوگو نشده است، «تا حدی ناامید» است.
به گزارش ایلنا به نقل از فرانس ۲۴، «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا اعلام کرد که از اینکه «ولودیمیر زلنسکی» رئیسجمهوری اوکراین، هنوز با طرح پیشنهادی واشنگتن برای پایان جنگ با روسیه وارد گفتوگو نشده است، «تا حدی ناامید» است.
این اظهاراتی پس از سه روز مذاکرات بینتیجه میان هیأتهای دو کشور مطرح شد؛ هرچند کییف برای ادامه گفتوگوها اعلام آمادگی کرده است.
ترامپ یکشنبه شب در گفتوگو با خبرنگاران گفت: «از اینکه زلنسکی هنوز متن طرح را نخوانده است، تا حدی ناامید شدم. تا چند ساعت پیش که اینطور بود. تیم وی از طرح استقبال کردهاند، اما خودش نه. فکر میکنم روسیه مشکلی با طرح ندارد؛ اما مطمئن نیستم زلنسکی موافق باشد. تیمش آن را دوست دارد، اما وی هنوز آماده نیست».
ترامپ پیشتر نیز بارها از هزینههای جنگ برای مالیاتدهندگان آمریکایی انتقاد کرده و از اوکراین خواسته بود برای پایان جنگ، بخشی از اراضی را به روسیه واگذار کند.
در حالی که ترامپ مدعی است مسکو با طرح واشنگتن «مشکلی ندارد»، «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهوری روسیه، هفته گذشته گفته بود برخی مفاد طرح «غیرعملی» است؛ هرچند پیشنویس اولیه طرح بهشدت به نفع مسکو تنظیم شده بود.