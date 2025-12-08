خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دونالد ترامپ:

زلنسکی آماده پذیرش طرح صلح پیشنهادی آمریکا نیست

زلنسکی آماده پذیرش طرح صلح پیشنهادی آمریکا نیست
کد خبر : 1724374
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد که از این‌که رئیس‌جمهوری اوکراین، هنوز با طرح پیشنهادی واشنگتن برای پایان جنگ با روسیه وارد گفت‌وگو نشده است، «تا حدی ناامید» است.

به گزارش ایلنا به نقل از فرانس ۲۴، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد که از این‌که «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهوری اوکراین، هنوز با طرح پیشنهادی واشنگتن برای پایان جنگ با روسیه وارد گفت‌وگو نشده است، «تا حدی ناامید» است.

این اظهاراتی پس از سه روز مذاکرات بی‌نتیجه میان هیأت‌های دو کشور مطرح شد؛ هرچند کی‌یف برای ادامه گفت‌وگوها اعلام آمادگی کرده است.

ترامپ یکشنبه شب در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: «از این‌که زلنسکی هنوز متن طرح را نخوانده است، تا حدی ناامید شدم. تا چند ساعت پیش که این‌‌طور بود. تیم وی از طرح استقبال کرده‌اند، اما خودش نه. فکر می‌کنم روسیه مشکلی با طرح ندارد؛ اما مطمئن نیستم زلنسکی موافق باشد. تیمش آن را دوست دارد، اما وی هنوز آماده نیست».

ترامپ پیش‌تر نیز بارها از هزینه‌های جنگ برای مالیات‌دهندگان آمریکایی انتقاد کرده و از اوکراین خواسته بود برای پایان جنگ، بخشی از اراضی را به روسیه واگذار کند.

در حالی که ترامپ مدعی است مسکو با طرح واشنگتن «مشکلی ندارد»، «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهوری روسیه، هفته گذشته گفته بود برخی مفاد طرح «غیرعملی» است؛ هرچند پیش‌نویس اولیه طرح به‌شدت به نفع مسکو تنظیم شده بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده