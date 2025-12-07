به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «سرگئی ریابکوف»، معاون وزیر خارجه روسیه، در گفت‌وگو با خبرگزاری تاس گفت که روسیه شانه به شانه در کنار رهبری ونزوئلا ایستاده و از دولت «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده می‌‍خواهد تا از تشدید وضعیت با کارکاس به یک درگیری تمام عیار خودداری کند.

ریابکوف خاطر نشان کرد: «مسکو وضعیت پیرامون ونزوئلا را با نگرانی دنبال می‌کند، چرا که تنش‌ها کاهش نمی‌یابند و تشدید تنش‌ها ادامه دارد».

دیپلمات ارشد روس خاطرنشان کرد: «ما همبستگی خود را با ونزوئلا، که اخیرا با آن یک توافق‌نامه همکاری و مشارکت استراتژیک امضا کردیم، ابراز می‌کنیم».

انتهای پیام/