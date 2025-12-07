ریابکوف:
شانه به شانه در کنار رهبری ونزوئلا ایستادهایم
دیپلمات ارشد روس گفت که این کشور از ایالات متحده میخواهد تا از تشدید تنش با ونزئلا خودداری کند.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «سرگئی ریابکوف»، معاون وزیر خارجه روسیه، در گفتوگو با خبرگزاری تاس گفت که روسیه شانه به شانه در کنار رهبری ونزوئلا ایستاده و از دولت «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده میخواهد تا از تشدید وضعیت با کارکاس به یک درگیری تمام عیار خودداری کند.
ریابکوف خاطر نشان کرد: «مسکو وضعیت پیرامون ونزوئلا را با نگرانی دنبال میکند، چرا که تنشها کاهش نمییابند و تشدید تنشها ادامه دارد».
دیپلمات ارشد روس خاطرنشان کرد: «ما همبستگی خود را با ونزوئلا، که اخیرا با آن یک توافقنامه همکاری و مشارکت استراتژیک امضا کردیم، ابراز میکنیم».