English العربیه
شانه به شانه در کنار رهبری ونزوئلا ایستاده‌ایم

کد خبر : 1724260
دیپلمات ارشد روس گفت که این کشور از ایالات متحده می‌خواهد تا از تشدید تنش با ونزئلا خودداری کند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «سرگئی ریابکوف»، معاون وزیر خارجه روسیه،  در گفت‌وگو با خبرگزاری تاس گفت که روسیه شانه به شانه در کنار رهبری ونزوئلا ایستاده و از دولت «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده می‌‍خواهد   تا از تشدید وضعیت با کارکاس به یک درگیری تمام عیار خودداری کند.

ریابکوف خاطر نشان کرد: «مسکو وضعیت پیرامون ونزوئلا را با نگرانی دنبال می‌کند، چرا که تنش‌ها کاهش نمی‌یابند و تشدید تنش‌ها ادامه دارد».

دیپلمات ارشد روس خاطرنشان کرد: «ما همبستگی خود را با ونزوئلا، که اخیرا با آن یک توافق‌نامه همکاری و مشارکت استراتژیک امضا کردیم، ابراز می‌کنیم».

 

