به گزارش ایلنا، اسحاق بریک، ژنرال بازنشسته ارتش رژیم صهیونیستی، هشدار داد سناریویی که اسرائیل در آینده نزدیک با آن مواجه خواهد شد، به مراتب ویرانگرتر از حوادث ۷ اکتبر ۲۰۲۳ است؛ حوادثی که به گفته او، تل‌آویو تنها «به معجزه» از آن جان سالم به‌در برد.

وی تأکید کرد که در حالی‌ که سطح سیاسی اسرائیل به «کوری مطلق» دچار شده است، فرماندهان ارتش نیز همچنان بر «دروغ‌گویی» و پنهان‌کاری درقبال افکار عمومی اصرار دارند.

به نوشته روزنامه عبری «معاریو»، بریک مدعی شد: جنبش حماس، حزب‌الله لبنان، انصارالله یمن، بادیه‌نشینان، عرب‌های ساکن اراضی اشغالی و همچنین «نیروهای وابسته به ایران» در عراق، همگی خود را برای یک حمله زمینی هم‌زمان و مشترک به اسرائیل از جبهه‌های لبنان، سوریه، اردن، غزه، کرانه باختری و حتی از داخل اراضی اشغالی آماده می‌کنند.

او با بیان اینکه «اگر اسرائیل در ۷ اکتبر به‌طور معجزه‌آسا نجات یافت، این بار چنین شانسی نخواهد داشت»، هشدار داد که تل‌آویو در مسیر «فاجعه‌ای حتمی» قرار گرفته است. به گفته وی، رهبران سیاسی همچنان از واقعیت می‌گریزند و ارتش با فریبکاری تلاش می‌کند شکست‌های خود را پنهان نگه دارد.

بریک افزود: «رهبران اسرائیل کاملا کور شده‌اند و با وجود سقوطی که در ۷ اکتبر رخ داد، رفتارشان تغییری نکرده است.»

وی ادامه داد: «در شرایطی که قدرت دشمنان افزایش یافته، نفوذ از داخل تشدید شده و احتمال حمله مشترک از چند جبهه وجود دارد، اسرائیل با خطری واقعی علیه موجودیت خود مواجه است؛ مگر آنکه بی‌درنگ به بازسازی و گسترش ارتش و انعقاد توافقات دفاعی جدید با متحدان خود اقدام کند.»

معاریو این سناریوی تلخ را «طرح بزرگ» توصیف کرد. بریک همچنین به هشدار اخیر یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، اشاره کرد که در جلسه کمیته امور خارجی و امنیت کنست از «نگرانی‌های منطقی» درباره احتمال نفوذ یا یورش نیروهای وابسته به انصارالله از طریق سوریه و جولان به عمق اراضی اشغالی سخن گفته بود.

این ژنرال صهیونیست تشکیل این سناریو را ناشی از تلاش «محافل دشمن» برای تبدیل جبهه شمالی- شامل سوریه و لبنان- به صحنه‌ای بزرگ‌تر و پیچیده‌تر دانست تا از این طریق، رویارویی با نیروهای انصارالله از دریای سرخ به مرزهای شمالی فلسطین اشغالی منتقل شود.

انتهای پیام/