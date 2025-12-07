به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز شنبه اعلام کرد ایالات متحده به‌زودی عملیات زمینی برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر را در منطقه کارائیب آغاز خواهد کرد؛ هم‌زمان ونزوئلا روند گسترده‌ای از افزایش نیروهای نظامی را برای آمادگی در برابر هرگونه جنگ احتمالی آغاز کرده است.

ترامپ تأکید کرد که آمریکا عملیات زمینی در کارائیب را کلید خواهد زد و گفت: ما همه مسیرها، خانه‌ها و مکان‌هایی را که آن‌ها در آنجا فعالیت می‌کنند می‌شناسیم؛ همه چیز درباره‌شان می‌دانیم.

ترامپ این سخنان را در مراسمی در مرکز کندی وابسته به وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن مطرح کرد؛ جایی که در آن به تشریح اقدامات دولت خود در مقابله با قاچاق مواد مخدر پرداخت. او گفت که قاچاق مواد مخدر از مسیر دریایی به آمریکا بر اثر عملیات نیروهای آمریکایی در دریای کارائیب ۹۴ درصد کاهش یافته است.

از سوی دیگر، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا اعلام کرد که این کشور همچنان به هدف قرار دادن کشتی‌ها و قایق‌های حامل مواد مخدر ادامه می‌دهد. او خطاب به قاچاقچیان گفت: اگر برای یک سازمان تروریستی کار می‌کنید و مواد مخدر را از طریق دریا به کشور ما می‌آورید، ما شما را پیدا و نابود خواهیم کرد؛ بدون هیچ تردیدی.

این عملیات دریایی آمریکا در چارچوب فرمان اجرایی ترامپ انجام می‌شود که بر اساس آن ارتش موظف است نقش گسترده‌تر و مؤثرتری در مقابله با شبکه‌های مواد مخدر در آمریکای لاتین ایفا کند.

در همین راستا، آمریکا اواخر اوت گذشته یک نیروی دریایی شامل زیردریایی و کشتی‌های جنگی را در نزدیکی سواحل ونزوئلا مستقر کرد. هگثت نیز اعلام کرد که ارتش آمریکا برای «عملیات در ونزوئلا، از جمله تغییر رژیم» آماده است.

پیوستن هزاران نیروی جدید به ارتش ونزوئلا

همزمان با این تهدیدها و فشار نظامی آمریکا علیه ونزوئلا ادامه می‌دهد، روز شنبه ۵۶۰۰ سرباز جدید با شرکت در مراسمی به ارتش ونزوئلا پیوستند.

نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا پس از آنکه آمریکا دست به استقرار بزرگترین ناو هواپیمابر و ناوگانی از رزمناوهای خود در دریای کارائیب به بهانه مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر زد خواستار افزایش استخدام سرباز برای ارتش کشور خود شده است.

بر اساس آمار رسمی، نیروهای مسلح ونزوئلا حدود ۲۰۰ هزار سرباز و همچنین ۲۰۰ هزار نیروی پلیس در اختیار دارند.

خبرگزاری فرانسه گزارش داد که تعداد داوطلبان برای پیوستن به نیروهای مسلح به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. یک فرمانده ارتشنیز گفت: «در زمانی‌که امپریالیسم کشور و مردم ما را تهدید می‌کند، هزاران جوان به نیروهای مسلح ملی می‌پیوندند.»

