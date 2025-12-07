مقامات کنترل اوضاع در بنین را دوباره به دست گرفتند

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع نزدیک به «پاتریس تالون»، رئیس جمهور بنین، گزارش داد که دولت قانونی این کشور، پس از اعلام کودتا توسط گروهی از نظامیان در صبح امروز -یکشنبه-، در حال به دست گیری مجدد کنترل اوضاع در این کشور است.

این خبرگزاری به نقل از یک منبع گفت: «این‌ها گروه کوچکی از شورشیان هستند که به تلویزیون دسترسی داشتند و ارتش در حال به دست گیری مجدد کنترل اوضاع است».

بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، شورشیان صبح امروز به کاخ ریاست جمهوری در «پورتو-نووو»، پایتخت بنین حمله کردند، اما رئیس جمهور در امان است.

