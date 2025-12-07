عبدالعاطی:
رفح، دروازه آوارگی فلسطینیان نخواهد شد
وزیرخارجه مصر گفت که این کشور اجاره نمیدهد گذرگاه رفح به دروازهای برای کوچاندن فلسطینیان بدل شود.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «بدر عبدالعاطی»، وزیرخارجه مصر، بار دیگر تاکید کرد که این کشور نیمتواند اجازه بدهد که گذرگاه رفح بدل به دروازهای برای کوچاندن فلسطینان شود.
وی اظهار داشت: «این گذرگاه برای ورود کمک و اجاره موارد برای ورود کمکها و اجازه خروج در مواردپزشکی که نیاز به تخلیه برای درمان دارند، خواهد بود».
عبدالعاطی در مصاحبه با الجزیره افزود که ارتباطاتی با رژیم صهیونیستی در رابطه با گذرگاه رفح وجود دراد و موضع مصر در مورد فعالیت آن واضح و قاطع است.