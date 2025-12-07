کودتا در بنین؛ رئیسجمهور برکنار شد
گزارشها از بنین حاکی است که افسر ارتش و رهبر گروهی که خود را «کمیته نظامی برای بازسازی» معرفی کرده رئیسجمهور این کشور را برکنار کرده و قانون اساسی این کشور را به حالت تعلیق در آورده است.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، گروهی از نظامیان در بنین- در غرب آفریقا-اعلام کردند که پاتریس تالون، رئیسجمهور را از سمتش برکنار کردهاند.
گروهی که خود را «کمیته نظامی برای بازسازی» معرفی کرده، با صدور بیانیهای از طریق تلویزیون دولتی اعلام کرد که رئیسجمهور تالون از مقام خود عزل شده است.
«فرانس 24» گزارش داد که سربازانی به رهبری سرهنگ پاسکال تیگری تلویزیون دولتی را تحت کنترل گرفته و برکناری تالون را اعلام کردند.
تا این لحظه هیچ اطلاعات رسمی از سرنوشت رئیسجمهور بنین و واکنش دیگر مقامات دولتی منتشر نشده است و شرایط در پایتخت همچنان نامشخص و متشنج توصیف میشود.
ادامه دارد..