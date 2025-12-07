به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، گروهی از نظامیان در بنین- در غرب آفریقا-اعلام کردند که پاتریس تالون، رئیس‌جمهور را از سمتش برکنار کرده‌اند.

گروهی که خود را «کمیته نظامی برای بازسازی» معرفی کرده، با صدور بیانیه‌ای از طریق تلویزیون دولتی اعلام کرد که رئیس‌جمهور تالون از مقام خود عزل شده است.

«فرانس 24» گزارش داد که سربازانی به رهبری سرهنگ پاسکال تیگری تلویزیون دولتی را تحت کنترل گرفته و برکناری تالون را اعلام کردند.

تا این لحظه هیچ اطلاعات رسمی از سرنوشت رئیس‌جمهور بنین و واکنش دیگر مقامات دولتی منتشر نشده است و شرایط در پایتخت همچنان نامشخص و متشنج توصیف می‌شود.

