یک فرود پرحاشیه و پایان یک امتیاز: آفریقای جنوبی معافیت ویزای فلسطینی‌ها را لغو کرد

یک فرود پرحاشیه و پایان یک امتیاز: آفریقای جنوبی معافیت ویزای فلسطینی‌ها را لغو کرد
ورود یک پرواز چارتر حامل ۱۵۳ شهروند فلسطینی از غزه ـ که بنا به اعلام مقام‌های رسمی توسط واسطه‌های ناشناس سازمان‌دهی شده بود ـ دولت آفریقای جنوبی را به بازنگری فوری در سیاست معافیت ویزا واداشت.

به گزارش ایلنا به نقل از الاخبار، روزنامه «آی‌او‌اِل» آفریقای جنوبی گزارش داد که لئون شریبر، وزیر کشور اعلام کرده است معافیت ۹۰روزه ویزا برای دارندگان گذرنامه فلسطینی لغو می‌شود.

این تصمیم پس از تحقیقات رسمی گرفته شد که نشان داد برخی طرف‌های خارجی به‌طور سازمان‌یافته از معافیت ویزا سوءاستفاده کرده و فلسطینی‌های نوار غزه را با پروازهای هوایی منتقل کرده‌اند.

به نوشته این روزنامه، این تصمیم پس از ورود ۱۵۳ فلسطینی به آفریقای جنوبی در ماه گذشته اتخاذ شد. این افراد با یک پرواز چارتر از کنیا وارد شده و مشخص شد که خودشان هواپیما را اجاره نکرده‌اند؛ بلکه واسطه‌ها کل سفر آن‌ها را سازماندهی کرده بودند.

روزنامه می‌افزاید که گزارش‌های سازمان اطلاعات ملی و تحقیقات گروه امنیت ملی نشان می‌دهد این معافیت توسط طرف‌های اسرائیلی سوءاستفاده شده و در راستای طرح‌های مهاجرت داوطلبانه ساکنان غزه به کار گرفته شده است؛ موضوعی که وزارت کشور را وادار به لغو کامل این معافیت کرد.

وزیر کشور توضیح داد که بسیاری از مسافران با بلیت یک‌طرفه وارد شده و اجازه حمل وسایل شخصی نداشتند و تنها می‌توانستند دلار آمریکا و مقداری ملزومات اولیه همراه داشته باشند. بسیاری دیگر نیز فاقد مدارک خروج، اطلاعات محل اقامت یا بلیت بازگشت بودند که شائبه سوءاستفاده و استثمار آن‌ها را تقویت می‌کرد.

در اواسط نوامبر گذشته، فرود یک هواپیمای چارتر در فرودگاه اور تامبو ژوهانسبورگ با ۱۵۳ فلسطینی از غزه، موجی از واکنش‌ها را برانگیخت و دولت آفریقای جنوبی را وادار به آغاز تحقیقات رسمی کرد.

