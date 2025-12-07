خبرگزاری کار ایران
اروپا برای جنگ با روسیه آماده می‌شود

نخست وزیر مجارستان گفت که اتحادیه اروپا در حال آماده سازی برای جنگ با روسیه است.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ویکتور اوربان»، نخست وزیر مجارستان، روزگذشته -شنبه- در سخنرانی عمومی در «کچکمت» گفت که رهبران اتحادیه اروپا تصمیم گرفته‌اند که تا سال ۲۰۳۰ برای جنگ با روسیه آماده شوند، اما دولت مجارستان تمام تلاش خود را برای جلوگیری از چنین تحولاتی انجام خواهد داد.

اوربان اظهار داشت: «سیگنال‌های نگران‌کننده‌ای که توسط مسیر سیاسی دنبال شده توسط رهبری کنونی اتحادیه اروپا، مبنی بر ادامه درگیری اوکراین و رویارویی مستقیم با روسیه، ارسال می‌شود، باید جدی گرفته شود».

نخست وزیر مجارستان بیان کرد: «جنگی در شرف وقوع است و تهدید آن سیاسی است. رهبران اروپایی از پیش تصمیم گرفته‌اند که اروپا باید برای درگیری آماده شود. موضع رسمی این است که باید تا سال ۲۰۳۰ برای جنگ آماده باشیم».

وی افزود: «مجارستان به جنگ، نه نه نه می‌گوید».

 

 

