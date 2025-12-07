خبرگزاری کار ایران
دولت بایدن بیشتر نگران مرز اوکراین بود تا آمریکا
وزیر جنگ ایالات متحده گفت که دولت قبلی این کشور برای مرزهای اوکراین اهمیت بیشتری نسبت به مرزهای آمریکا قائل بود.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «پیت هگست»، وزیر جنگ ایالات متحده، گفت که دولت «جو بایدن»، رئیس جمهور سابق این کشور، برای مرزهای اوکراین اهمیت بیشتری نسبت به مرزهای آمریکا قائل بود.

وی در نشست مرکز دفاعی «رونالد ریگان» در کالیفرنیا گفت: «ایالات متحده  برای پایان دادن به نزاع اوکراین تلاش می‌کند».

وزیر جنگ ایالت متحده مدعی شد: «در کمتر از یک سال، رئیس جمهور ترامپ موفق به انعقاد هشت توافق صلح بزرگ، از جمله پایان تاریخی جنگ در غزه، شده است».

هگست افزود: «  او هنوز کارش تمام نشده است. همین الان که ما صحبت می‌کنیم، و تحت رهبری رئیس جمهور، ما خستگی‌ناپذیر در تلاشیم تا به جنگ غم‌انگیز اوکراین پایان دهیم، جنگی که اگر او رئیس جمهور بود هرگز آغاز نمی‌شد».


 

