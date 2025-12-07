توافقی پر از «مین»؛ جدال ارادهها در مرحله دوم آتشبس غزه
مرحله دوم آتشبس میان حماس و اسرائیل، که شامل حساسترین بندهای توافق است، زیر سایه اختلافات عمیق و تفسیرهای متناقض قرار دارد؛ تحلیگران هشدار میدهند که هر گام انتخابی میتواند بحران را وارد فاز جدیدی از سردرگمی و تنش کند.
به گزارش ایلنا، اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، درباره احتمال ایجاد تغییراتی در مرحله دوم توافق آتشبس میان حماس و اسرائیل در نوار غزه، بر ابهامها درباره آینده اجرای این توافق افزوده و آن را به «میدانی پر از مین» تشبیه کرده است.
مرحله دوم این توافق برای حماس و رژیم صهیونیستی شامل مسائل بسیار حساسی است، اما اجرای آن با «جدال ارادهها» مواجه است؛ شرایطی که در آن هر طرف تلاش میکند به منافع خود دست یابد یا اجرای تعهدات را به تأخیر بیندازد.
مدیریت بحران
عبدالمجید ابوسویلم، تحلیلگر سیاسی در گفتوگو با «ارمنیوز» ابراز عقیده کرد که آنچه اکنون در غزه رخ میدهد، در واقع مدیریت کنترلشدهای از بحران است که در آن بندهای توافق بهصورت انتخابی اجرا میشوند تا آرامش نسبی حفظ شود.
او افزود که در صورت انجام اصلاحات احتمالی، هدف آن فراهم کردن فرصت بیشتر برای اسرائیل و ایجاد فضایی برای شانه خالی کردن از تعهدات است و ممکن است آمریکا بهطور ضمنی به واقعیتی که با عنوان «خط زرد» تثبیت شده، تن دهد.
این تحلیلگر افزود: ما با یک راهحل نهایی روبرو نیستیم، بلکه با مدیریتی محدود از بحران مواجهایم که بر اساس آتشبس شکل گرفته، اما بندهای متوالی برای اجرا با مکانیزمها و جدولهای زمانبندی مشخص ندارد.
وی ادامه داد که ممکن است آمریکا از مسیر طبیعی اجرای مرحله دوم عقبنشینی کند، چرا که بندهای این مرحله بههم پیوستهاند و اجرای هر بند به بند پیشین وابسته است. بنابراین، هر اقدام انتخابی میتواند موجب ایجاد سردرگمی جدید شود.
اوخاطرنشان کرد: خطرناکترین مسئله، تقسیمبندی نوار غزه است. تا زمانیکه مناطق با رنگهای زرد، سبز و قرمز مشخص شدهاند، معنی آن تقسیم غزه است و این خطر با تأخیر در اجرای توافق بهویژه مرحله دوم همچنان وجود دارد.
نهاد ابوغوش، کارشناس مسائل رژیم صهیونیستی نی میگوید: موضوع خطرناک این است که اسرائیل تلاش میکند تا تفسیر یکجانبه خود از توافق را اعمال کند، بهگونهای که با اهداف و نقشههای پیش از جنگ آنها همخوانی داشته باشد.
وی افزود که مهمترین برنامههای اسرائیل شامل جابهجایی فلسطینیها و بازپسگیری بخشی از مناطق غزه است، هرچند متن توافق چنین اقداماتی را منع کرده، اما تلآویو همچنان به تحقق این اهداف امیدوار است، بهویژه آنکه توافق تا حدی واکنشهای جهانی نسبت به تحولات غزه را کنترل کرده است.
ابوغوش ادامه داد که خطر اصلی این است که اسرائیل تأثیر تعیینکنندهای بر تصمیمات رئیسجمهور ترامپ داشته باشد. او افزود که در حالی که بحثها و فشارهای فراوانی جریان دارد، اعتبار ترامپ نیز تحت سنجش قرار گرفته است.
او همچنین تأکید کرد که متن توافق پر از «مین» و عبارات مبهم است و هر طرف میتواند آن را به نفع خود تفسیر کند. اسرائیل نیز اثرات و امضاهای خود را در متن توافق برجای گذاشته تا همواره بتواند آن را مطابق منافع خود تعبیر کند.
ابوغوش افزود: به نظر من ترامپ توافق را تغییر نخواهد داد، اما احتمال دارد به روایت اسرائیل گرایش پیدا کند. روشن است که ترامپ از اهداف جنگ اسرائیل حمایت میکند، اما سؤال این است که آیا او دیدگاههای عربی، اسلامی و همچنین جامعه بینالمللی را نادیده گرفته و کاملاً در کنار اسرائیل خواهد بود یا خیر.