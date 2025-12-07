خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پسکوف:

حذف تهدید روسیه از استراتژی امنیت ملی آمریکا اقدامی مثبت است

حذف تهدید روسیه از استراتژی امنیت ملی آمریکا اقدامی مثبت است
کد خبر : 1723887
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی کاخ کرملین، حذف تهدید روسیه از استراتژی امنیت ملی ایالات متحده را اقدامی مثبت دانست.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دمیتری پسکوف»، سخنگوی کاخ کرملین، در گفت‌وگو با خبرگزاری تاس گفت که تغییر استراتژی امنیت ملی ایالات متحده توسط دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که در آن روسیه به عنوان تهدید مستقیم ذکر نشده است، گامی مثبت است.

پسکوف گفت: «ما این اقدام را گامی مثبت می‌دانیم».

سخنگوی کرملین خاطرنشان کرد: «پیام‌هایی که دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده برای روابط روسیه و آمریکا ارسال کرده، با رویکردهای دولت‌های قبلی متفاوت است».

وی اظهار داشت: «به طور کلی، این پیام‌ها قطعا با رویکردهای دولت‌های قبلی در تضاد هستند».

مقام روس تاکید کرد که کرملین قصد دارد استراتژی امنیت ملی به‌روز شده ایالات متحده را با جزئیات بیشتری بررسی و مفاد آن را تجزیه و تحلیل کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا