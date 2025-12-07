حذف تهدید روسیه از استراتژی امنیت ملی آمریکا اقدامی مثبت است

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دمیتری پسکوف»، سخنگوی کاخ کرملین، در گفت‌وگو با خبرگزاری تاس گفت که تغییر استراتژی امنیت ملی ایالات متحده توسط دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که در آن روسیه به عنوان تهدید مستقیم ذکر نشده است، گامی مثبت است.

پسکوف گفت: «ما این اقدام را گامی مثبت می‌دانیم».

سخنگوی کرملین خاطرنشان کرد: «پیام‌هایی که دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده برای روابط روسیه و آمریکا ارسال کرده، با رویکردهای دولت‌های قبلی متفاوت است».

وی اظهار داشت: «به طور کلی، این پیام‌ها قطعا با رویکردهای دولت‌های قبلی در تضاد هستند».

مقام روس تاکید کرد که کرملین قصد دارد استراتژی امنیت ملی به‌روز شده ایالات متحده را با جزئیات بیشتری بررسی و مفاد آن را تجزیه و تحلیل کند.

