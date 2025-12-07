به گزارش ایلنا به نقل از رأی‌الیوم، استیو ویتکاف، نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، به میانجی قطری اطمینان داد که دستورالعمل‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور برای او و تیمش روشن و مستقیم است، او همچنین بر اجتناب‌ناپذیر بودن آغاز مرحله دوم توافق آتش‌بس در غزه تأکید کرد. سایر میانجی‌ها اما نسبت به نقض‌های احتمالی توافق هشدار می‌دهند.

شیخ تمیم، امیر قطر، رسما اعلام کرد که مذاکرات و تماس‌ها وارد مرحله‌ای بسیار حساس و بحرانی شده‌اند. در همین حال، گروه‌های مقاومت بر این باورند که رژیم اشغالگر ممکن است تعلل کرده و روند ورود به مرحله دوم را به تأخیر بیندازد.

با این حال، دفتر استیو ویتکاف بر «اجتناب‌ناپذیر بودن» ورود به مرحله بعدی تأکید کرده است. این مرحله شامل اقداماتی مانند بازگشایی دوطرفه گذرگاه رفح، ورود حجم قابل توجهی از کمک‌های انسان‌دوستانه و راه‌اندازی مکانیزم نظارت بر آتش‌بس توسط تیم آمریکایی است که، به گفته منابع این دیپلمات آمریکایی، مقدمات لازم برای ورود نیروی بین‌المللی با مأموریت ویژه بر اساس قطعنامه شورای امنیت و تحت مدیریت «شورای صلح» را فراهم می‌کند.

فلسطینی‌ها نسبت به جدیت اسرائیل و دولت آمریکا تردید دارند، با این حال منابع دیپلماتیک در واشنگتن اعلام کرده‌اند که ویتکاف تلاش می‌کند تا پیش از موعد مقرر ورود به مرحله بعدی، میانجی‌های نگران را آرام کند. گفته شده پیام آمریکا تنها به میانجی قطری منتقل شده و نه به همتای مصری، در حالی که میانجی ترکیه‌ای پشت‌صحنه فعال است تا اوضاع را آرام کرده و مقدمات ورود به مرحله بعد را فراهم کند. تاکنون تنها جسد یک اسیر اسرائیلی در غزه باقی مانده که هنوز پیدا نشده است.

آمریکایی‌ها اعلام کرده‌اند که برنامه زمانی اجرای اختیارات و وظایف «شورای صلح» مندرج در قطعنامه شورای امنیت از ابتدای سال جدید میلادی آغاز می‌شود و اقدامات باید در میدان عملیاتی اجرا شوند تا این شورا بتواند وظایف و صلاحیت‌های خود را پیاده کند. یک مقام دیپلمات اروپایی مطلع نیز مذاکرات جاری را نشانه‌ای از «الزام‌آوری ورود به مرحله بعد و به‌طور اجباری برای هر دو طرف فلسطینی و اسرائیلی» ارزیابی کرد.

انتهای پیام/