به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، ویتالی مالیتسکی، شهردار کرمنچوک، امروز- یکشنبه- اعلام کرد که نیروهای روسیه طی شب گذشته حمله هوایی به زیرساخت‌های این شهر در مرکز اوکراین انجام داده‌اند.

شهر کرمنچوک که بر روی رودخانه دنیپرو واقع شده است، یکی از مراکز صنعتی کلیدی اوکراین و میزبان یکی از بزرگ‌ترین پالایشگاه‌های نفت این کشور است.

این شهر بارها هدف حملات موشکی روسیه قرار گرفته است، از جمله حمله‌ای در سال ۲۰۲۲ به یک مرکز خرید شلوغ که دست‌کم ۲۱ کشته بر جای گذاشت.

مالیتسکی در پستی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که جزئیات پیامدهای این حمله بعد از پایان ارزیابی خسارات در همان روز یکشنبه منتشر خواهد شد. وی افزود که خدمات شهری در حال بازگرداندن برق، آب و گرمایش در مناطقی هستند که دچار اختلال شده‌اند.

روسیه پیش از آغاز فصل زمستان حملات خود به زیرساخت‌های برق، گرمایش و آب در اوکراین را افزایش داده است تا روحیه عمومی را کاهش داده و صنایع را مختل کند. این اقدام پس از تجربه فصل‌های سرد گذشته در جریان جنگی که تقریبا چهار سال ادامه دارد و موجب قطع گسترده برق و اعمال خاموشی‌های دوره‌ای در سراسر کشور شد، انجام می‌شود.

نیروی هوایی اوکراین نیز شب گذشته چندین بار از طریق پیام‌هایی در تلگرام هشدار داد که این شهر در معرض تهدید حملات پهپادها و موشک‌های روسیه قرار دارد.

