مقام ارشد عربستان:
راهحل دو دولتی، تنها گزینه برای حل مناقشه اسرایبل و فلسطین است
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «منال رضوان» مقام ارشد وزارت خارجه عربستان سعودی تأکید کرد که راهحل دو دولتی، تنها مسیر برای پایان دادن به مناقشه فلسطین و اسرائیل است.
مقام وزارت خارجه عربستان، در سخنرانی خود در «فروم دوحه ۲۰۲۵» گفت که طرح صلح پیشنهادی «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا، «شفاف و مشخص» است و نباید تلاشی برای فاصله گرفتن از آن صورت گیرد.
وی تصریح کرد: «نمیتوانیم بار دیگر وارد مرحله بازتعریف یا مذاکره مجدد درباره مسائلی شویم که پیشتر مورد توافق قرار گرفته و حتی در قالب قطعنامه شورای امنیت تصویب و توسط همه طرفها پذیرفته شده است«.
رضوان افزود: «نمیتوانیم مفاهیمی مانند آتشبس، خلع سلاح یا روند اداره نوار غزه توسط فلسطینیها را دوباره تعریف کنیم«.
این مقام سعودی همچنین خاطرنشان کرد: «تقریباً تمام جامعه بینالمللی بر این باور است که راهحل دودولتی، تنها گزینه پیشرو است. اگر چنین است، باید روشن شود که کشورها چه اقدامهایی برای اجرای آن و تبدیلش به واقعیت انجام خواهند داد«.