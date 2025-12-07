به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «منال رضوان» مقام ارشد وزارت خارجه عربستان سعودی تأکید کرد که راه‌حل دو‌ دولتی، تنها مسیر برای پایان دادن به مناقشه فلسطین و اسرائیل است.

مقام وزارت خارجه عربستان، در سخنرانی خود در «فروم دوحه ۲۰۲۵» گفت که طرح صلح پیشنهادی «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا، «شفاف و مشخص» است و نباید تلاشی برای فاصله گرفتن از آن صورت گیرد.

وی تصریح کرد: «نمی‌توانیم بار دیگر وارد مرحله بازتعریف یا مذاکره مجدد درباره مسائلی شویم که پیش‌تر مورد توافق قرار گرفته و حتی در قالب قطعنامه شورای امنیت تصویب و توسط همه طرف‌ها پذیرفته شده است«.

رضوان افزود: «نمی‌توانیم مفاهیمی مانند آتش‌بس، خلع سلاح یا روند اداره نوار غزه توسط فلسطینی‌ها را دوباره تعریف کنیم«.

این مقام سعودی همچنین خاطرنشان کرد: «تقریباً تمام جامعه بین‌المللی بر این باور است که راه‌حل دو‌دولتی، تنها گزینه پیش‌رو است. اگر چنین است، باید روشن شود که کشورها چه اقدام‌هایی برای اجرای آن و تبدیلش به واقعیت انجام خواهند داد«.

