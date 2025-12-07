خبرگزاری کار ایران
فرستاده ویژه آمریکا:

وضعیت دونتسک و نیروگاه زاپوریژیا ۲ محور اصلی حل بحران اوکراین است

فرستاده ویژه آمریکا، حل‌وفصل وضعیت جمهوری خودخوانده دونتسک و نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا را دو محور اساسی هر گونه توافق برای پایان دادن به بحران اوکراین دانست.

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، «کیث کلاگ» فرستاده ویژه آمریکا، حل‌وفصل وضعیت جمهوری خودخوانده دونتسک و نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا را دو محور اساسی هر گونه توافق برای پایان دادن به بحران اوکراین دانست.

به گزارش رسانه‌های آمریکایی، کلاگ که در «فروم دفاع ملی رونالد ریگان» در کالیفرنیا سخن می‌گفت، تأکید کرد: «به باور من اکنون به چند موضوع کلیدی رسیده‌ایم… دونتسک و نیروگاه زاپوریژیا که در وضعیت خاموشی سرد قرار دارد اما یکی از مهم‌ترین نیروگاه‌های هسته‌ای منطقه است، از عناصر تعیین‌کننده به شمار می‌روند».

وی افزود: «اگر این دو موضوع حل شود، تصور می‌کنم سایر مسائل نیز به‌قدر کافی در مسیر صحیح قرار خواهد گرفت«.

 کلاگ پیش‌تر نیز گفته بود که آمریکا «در فاصله دو متر» از دستیابی به توافق نهایی قرار دارد.

به نوشته منابع آمریکایی، دولت ایالات متحده پیش‌تر اعلام کرده بود که در حال تدوین طرحی برای حل‌وفصل بحران اوکراین است، اما از ارائه جزئیات خودداری می‌کند زیرا کار بر روی این طرح همچنان ادامه دارد.

در مقابل، کرملین اعلام کرده که روسیه همچنان برای مذاکره آماده است و بر پایبندی‌اش به مسیر گفت‌وگو تأکید می‌کند.

 

 

