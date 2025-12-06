اسرائیل هیوم:
دولت ترامپ برای آغاز مرحله دوم توافق آتشبس، اعمال فشار میکند
روزنامه صهیونیستی «اسرائیل هیوم» گزارش داد که دولت آمریکا برای گذار سریع به مرحله دوم توافق آتشبس در غزه بهشدت اعمال فشار میکند.
به گزارش ایلنا، روزنامه صهیونیستی «اسرائیل هیوم» گزارش داد که دولت آمریکا برای گذار سریع به مرحله دوم توافق آتشبس در غزه بهشدت اعمال فشار میکند.
این روزنامه نوشت که «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا خواستار آغاز مرحله دوم توافق آتشبس در نوار غزه است؛ اقدامی که بنا بر این گزارش، حتی پیش از بازگشت جسد آخرین اسیر اسرائیلی در دستور کار واشنگتن قرار گرفته است.
ادر این گزارش آمده است که دولت ترامپ در روزهای اخیر فشارهای قابلتوجهی بر طرفهای درگیر وارد کرده تا روند ورود به مرحله دوم توافق در کوتاهترین زمان ممکن آغاز شود.
منابع آگاه اعلام کردهاند که این فشار، نشاندهنده اصرار واشنگتن برای تعیین آهنگ پیشبرد مذاکرات است.
در همین حال، پایگاه «اکسیوس» نیز روز شنبه به نقل از مقامهای آمریکایی گزارش داد که ترامپ قصد دارد پیش از فرارسیدن کریسمس، آغاز مرحله دوم «فرایند صلح» در نوار غزه را اعلام کند.
این منابع افزودند که احتمال میرود دیداری میان «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی و ترامپ تا پایان ماه جاری میلادی برگزار شود تا دو طرف درباره مرحله بعدی توافق مربوط به غزه گفتوگو کنند.
دو روز پیش نیز دفتر نخستوزیری رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود که تنها جسد یک اسیر اسرائیلی در نوار غزه باقی مانده است.