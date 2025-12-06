به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «کایا کالاس»، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، گفت که این اتحادیه علی‌رغم انتقادات مطرح شده گفت که این اتحادیه کماکان ایالات متحده را متحد اصلی خود در نظر می‌گیرد.

وی در نشست دوحه گفت: «ایالات متحده هنوز بزرگترین متحد ماست. فکر می‌کنم ما همیشه در مورد موضوعات مختلف رو در رو نبوده‌ایم، اما فکر می‌کنم اصل کلی هنوز پابرجاست. ما بزرگترین متحد هستیم و باید در کنار هم بمانیم».

