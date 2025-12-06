خبرگزاری کار ایران
اتحادیه اروپا کماکان آمریکا را متحد خود می‌داند

کد خبر : 1723735
مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا گرفتن که این اتحادیه علی‌رغم انتقادات مطرح شده در استراتژی امنیت ملی ایالات متحده، اروپا کمکان این کشور را متحد خود می‌‍داند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «کایا کالاس»، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، گفت که این اتحادیه علی‌رغم انتقادات مطرح شده گفت که این اتحادیه  کماکان ایالات متحده را متحد اصلی خود در نظر می‌گیرد.

وی در نشست دوحه گفت: «ایالات متحده هنوز بزرگترین متحد ماست. فکر می‌کنم ما همیشه در مورد موضوعات مختلف رو در رو نبوده‌ایم، اما فکر می‌کنم اصل کلی هنوز پابرجاست. ما بزرگترین متحد هستیم و باید در کنار هم بمانیم».

 

 

 

