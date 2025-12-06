پوکروفسک زیر فشار «مورچه سفید»؛ استراتژی فرسایشی روسیه

به گزارش ایلنا، روزنامه انگلیسی «تلگراف» نوشت: شهر پوکروفسک در شرق اوکراین به نمادی از نوع جدیدی از جنگ شهری تبدیل شده است؛ جنگی که در آن نه پیروزی سریع رخ می‌دهد و نه شکست ناگهانی، بلکه روندی فرسایشی و طولانی دارد که «نیروهای مدافع را از درون می‌بلعد«.

برخلاف نبردهای مشهور باخموت، روسیه در پوکروفسک از تاکتیک «مورچه سفید» استفاده کرده است. در این استراتژی، عملیات‌ها با گروه‌های کوچک سه تا پنج نفره انجام می‌شود که به آرامی و بدون جلب توجه، در داخل شهر نفوذ می‌کنند و با ایجاد فشار مستمر، توان و مقاومت نیروهای اوکراینی را به تدریج تحلیل می‌برند.

طبق گزارش‌ها، پس از ۱۸ ماه نبرد شدید، مسکو کنترل کامل این شهر استراتژیک و همچنین شهر ووفچانسک در شمال شرق اوکراین را اعلام کرده است، هرچند کی‌یف این ادعا را رد می‌کند. با این حال، منابع میدانی گزارش داده‌اند که سقوط پوکروفسک تنها مسأله‌ای از ساعات یا روزهاست و روس‌ها هم‌اکنون حداقل نیمی از محله‌های شهر را تحت کنترل دارند، در حالی که باقی مناطق در وضعیتی مبهم و تحت نفوذ جزئی هر دو طرف قرار دارند.

در این «تاکتیک نفوذ ریز»، نیروهای روسی در گروه‌های کوچک حرکت می‌کنند؛ گاهی با لباس غیرنظامی یا حتی با یونیفورم اوکراینی، و با استفاده از دوچرخه، موتورسیکلت یا خودروهای معمولی. این روش باعث شده مرز سنتی خط مقدم در جنگ مدرن عملاً از هم بپاشد.

امیله کاستهیلمی، تحلیلگر نظامی فنلاندی، این تاکتیک را «از کار انداختن سازوکارهای سنتی جنگ» توصیف می‌کند؛ جایی که پهپادها هر تجمع بزرگ را هدف می‌گیرند و روسیه با جنگ آرام و پیوسته موسوم به «مورچه سفید» دفاع اوکراینی‌ها را از درون فرسایش می‌دهد.

گرچه تلفات انسانی برای نیروهای روسی بالا بوده و بسیاری از نیروهای عملیاتی داخل شهر کشته شده‌اند، اما فشار روانی و لجستیکی بر اوکراینی‌ها سنگین‌تر است؛ زیرا خلبانان پهپاد که ۹۰ درصد حملات مؤثر را اجرا می‌کردند، هدف اصلی دشمن قرار گرفته و بسیاری از آن‌ها به خطوط عقب فراخوانده شده‌اند، امری که توان پاسخ دفاعی اوکراین را کاهش داده است..

کارشناسان معتقدند پوکروفسک اکنون به یک «آزمایشگاه زنده» برای مطالعه جنگ شهری در عصر پهپادها تبدیل شده است و موفقیت روسیه در تبدیل نقطه ضعف خود به تاکتیکی آهسته اما پیوسته نشان می‌دهد که روش «جنگ مورچه سفید» کند، اما تقریباً غیرقابل توقف است.

