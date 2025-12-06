به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، صندوق حمایت از کودکان ملل متحد (یونیسف) اعلام کرد ۷۰ کودک در غزه بعد از آتش‌بس شهید شده‌اند.

در سایه ادامه نقض آتش‌بس در غزه توسط رژیم صهیونیستی، صندوق حمایت از کودکان ملل متحد(یونیسف) اعلام کرد: «۷۰ کودک در غزه بعد از آتش‌بس کشته شده‌اند. باید این مسئله متوقف شود.»

یونیسف اعلام کرد: «کودکان غزه از پیامدهای روانی و پزشکی جنگ در طول زندگی خود رنج خواهند برد. جنگ کودکی را از کودکان غزه گرفت. باید به کودکانی که خانواده‌هایشان را از دست داده‌اند توجه کرد.»

