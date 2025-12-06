خبرگزاری کار ایران
گفت‌وگوی عبدالعاطی و نخست وزیر قطر

وزیرخارجه مصر و امیر قطر در حاشیه نشست دوحه با یکدیگر دیدار و گفت‌وگو کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «بدر عبدالعاطی»، وزیر خارجه مصر، با «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی»، نخست وزیر قطر، در مورد وضعیت میدانی نوار غزه و تشکیل یک نیروی بین‌المللی برای ایجاد ثبات گفت‌وگو کرد.

وزارت خارجه مصر امروز -شنبه- اعلام کرد که این مقامات در دیدار خود در حاشیه نشست دوحه، بر اهمیت ادامه تلاش‌ها برای اجرای «توافق صلح شرم‌الشیخ» در تمام مراحل آن، تثبیت آتش‌بس و جلوگیری از هرگونه نقض آ«، علاوه بر اجرای کامل قطعنامه ۲۸۰۳ شورای امنیت، تاکید کردند.

در مقام همچنین نیاز به تشکیل سریع نیروهای بین‌المللی برای ایجاد ثبات و توانمندسازی آن برای انجام ماموریتش در نوار غزه و همچنین بر اهمیت تضمین جریان بدون مانع کمک‌های بشردوستانه و حمایت از تلاش‌های اولیه برای بهبود و بازسازی تاکید کردند.

 

