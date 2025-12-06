خبرگزاری کار ایران
بروکسل در تلاش است تا خودکشی تمدن اروپا را تکمیل کند

نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سرمایه‌گذاری و همکاری اقتصادی با کشورهای خارجی، اظهار داشت که اتحادیه اروپا با از بین بردن حقوق مالکیت که پایه و اساس سیستم مالی است، در تلاش است تا خودکشی تمدن اروپا را تکمیل کند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «کریل دیمیتریف»، رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه و نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سرمایه‌گذاری و همکاری اقتصادی با کشورهای خارجی، اظهار داشت که اتحادیه اروپا با از بین بردن حقوق مالکیت که پایه و اساس سیستم مالی است، در تلاش است تا خودکشی تمدن اروپا را تکمیل کند.

دمیتریف در مورد گزارش‌های مطبوعات غربی مبنی بر اینکه توقیف احتمالی دارایی‌های مسدود شده روسیه در اروپا می‌تواند بر نقش یورو به عنوان ارز ذخیره جهانی تأثیر بگذارد، نوشت: «در حالی که آنها کشورهای خود را با مهاجرت کنترل نشده، افزایش نرخ جرم و جنایت و رکود اقتصادی نابود می‌کنند، نخبگان اتحادیه اروپا اکنون می‌خواهند با از بین بردن حقوق مالکیت، پایه و اساس سیستم مالی و منفجر کردن پول خود، خودکشی تمدن اروپا را تکمیل کنند.»

در تاریخ ۲ دسامبر، بانک مرکزی اروپا درخواست کمیسیون اروپا برای حمایت از وام به اوکراین با استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه را رد کرد.

انتهای پیام/
