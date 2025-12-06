حمله اسرائیل علیه ایران، بی فایده و بدون پیامدهای استراتژیک خواهد بود!

به گزارش ایلنا، دیپلمات‌های اروپایی در گفت‌وگو با المانیتور مدعی شدند که رژیم صهیونیستی در سال آینده احتمالا به ایران حمله خواهد کرد حتی اگر دولت «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده چراغ سبز چنین عملیاتی را ندهد.

این دیپلمات‌ها در ادعاهایی گزافه و با بزرگنمایی اقدام جنایت کارانه رژیم صهیونیستی علیه ایران مدعی شدند که با وجود آسیب به تاسیسات هسته‌ای ایران در پی حملات رژیم صهیونیستی و ایالات متحده، تهران همچنان بر ادامه برنامه هسته‌ای خود پافشاری کرده و به توسعه برنامه موشک‌های بالستیک خود ادامه می‌دهد.

یک دیپلمات غربی در گفت‌وگو با المانیتور گفت: «کارزار حمله اسرائیل علیه ایران، کوتاه و شدید اما نهایتا بی فایده و بدون پیامدهای اسراتژیک خواهد بود».

در این گزارش توضیح داده شد: «طبیعا ایران با پرتاب موشک تلافی خواهد کرد و شاید مانند حمله قبلی که برج داوینچی در قلب تل آویو را هدف قرار داد ساختمان‌ها را هدف قرار دهد».

این منبع توضیح داد که علی‌رغم خسارات، توازن استراتژیک میان ایران و رژیم صهیونیستی بدون تغییر اساسی باقی می‌ماند.

وی اشاره کرد: «شش ماه پس از جنگ ایران و اسرائیل، دولت ایالات متحده بر پیشبرد مرحله دوم طرح غزه ترامپ متمرکز است و حمله دیگری از سوی اسرائیل به ایران توجهات بین‌الملی را از طرح دور می‌کند. با این حال اگر توافق هسته‌ای به دست نیاید و تهران گام‌های جدی به سوی احیای برنامه غنی سازی اورانیوم و توسعه توانایی‌های بالستیک خود داشته باشد، اسرائیل ممکن است در ۱۲ ماه آینده به ایران حمله کند».

«راز زیمت»، کارشناس مسائل ایران در موسسه مطالعات امنیتی در تل آویو به المانیتور گفت که شرایط موجود ایجاد شده پس از جنگ شدیدا بی ثبات است. هر دو طرف هم اکنون در حال مدیریت مناقشه هستند اما هیچ تضمینی درباره اینکه تا چه مدت این وضعیت دوام خواهد داشت، وجود ندارد.

وی افزود: «دو سناریو وجود دارد که اسرائیل را نگران می‌کند، اول خطاب محاسباتی از سوی یکی از طرفین، اما این کمتر محتمل است. سناریوی محتمل تر این است که ایران مجددا تصمیم به از سرگیری برنامه غنی سازی اورانیوم خود بگیرد».

انتهای پیام/