گفت‌وگوی عبدالعاطی و گروسی در رابطه با ایران
وزارت خارجه مصر از گفت‌وگوی وزیر خارجه این کشور و دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد.

به گزارش ایلنا، وزارت خارجه مصر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که «بدر عبد العاطی»، وزیرخارجه این کشور و «رافائل گروسی»، دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز گذشته -جمعه- پنجم دسامبر، به صورت تلفنی گفت‌وگو کردند.

بر اساس این بیانیه در این تماس همکاری‌های دوجانه میان مصر و آژانس در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی برای حمایت از تلاش‌های توسعه ملی این کشور خصوصا نیروگاه هسته‌ای «دبعا»  مورد بحث قرار گرفت.

در این بیانیه اعلام شد: «در این تماس مسئله برنامه هسته‌ای  ایران مورد بررسی قرار گرفت، عبد العاطی بر اهمیت ادامه دادن تلاش‌ها برای کاهش تنش و اعتمادسازی و ایجاد شرایط ضروری برای ادامه همکاری تاکید کرد، تا  فرصتی واقعی برای راه‌حل‌های دیپلماتیک و از سرگیری گفت‌وگو با هدف دست‌یابی به توافقی جامع در مورد مسئله هسته‌ای ایران فراهم شود که منافع همه طرف‌ها را در نظر می‌گیرد و به دست‌یابی به امنیت و ثبات منطقه‌ای کمک می‌کند».

 

