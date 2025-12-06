خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قطر:

عدالت ستونی اساسی برای حفظ قوانین بین‌المللی است

عدالت ستونی اساسی برای حفظ قوانین بین‌المللی است
کد خبر : 1723458
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر ‌خارجه قطر گفت که جهان به وعده‌های بیشتر نیاز ندارد، بلکه به عدالتی نیاز دارد که کلمات را به عمل تبدیل کند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزیر ‌خارجه قطر گفت که جهان به وعده‌های بیشتر نیاز ندارد، بلکه به عدالتی نیاز دارد که کلمات را به عمل تبدیل کند.

«محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی»، وزیر خارجه قطر گفت: «جهان به عدالتی نیاز دارد که توسط همه و بدون استانداردهای دوگانه اجرا شود.»

وی گفت: «: ما معتقدیم که عدالت صرفاً یک هدف سیاسی نیست، بلکه ستونی اساسی برای حفظ قوانین بین‌المللی است.»

این دیپلمات افزود: «سیاست‌های ما بین طرفین تبعیض قائل نمی‌شود و ما از آنچه به بشریت خدمت می‌کند، حمایت می‌کنیم.»

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی