قطر:
عدالت ستونی اساسی برای حفظ قوانین بینالمللی است
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزیر خارجه قطر گفت که جهان به وعدههای بیشتر نیاز ندارد، بلکه به عدالتی نیاز دارد که کلمات را به عمل تبدیل کند.
«محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی»، وزیر خارجه قطر گفت: «جهان به عدالتی نیاز دارد که توسط همه و بدون استانداردهای دوگانه اجرا شود.»
وی گفت: «: ما معتقدیم که عدالت صرفاً یک هدف سیاسی نیست، بلکه ستونی اساسی برای حفظ قوانین بینالمللی است.»
این دیپلمات افزود: «سیاستهای ما بین طرفین تبعیض قائل نمیشود و ما از آنچه به بشریت خدمت میکند، حمایت میکنیم.»