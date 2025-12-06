خبرگزاری کار ایران
ورود کشتی‌های روسی به دریای سرخ

ورود کشتی‌های روسی به دریای سرخ
کد خبر : 1723438
ناوچه و تانکر یگان پاسیفیک نیروی دریایی روسیه به عنوان بخشی از سفری طولانی در منطقه آسیا-اقیانوسیه و مناطق بسیار مهم در منطقه وارد دریای سرخ شدند.

به گزارش ایلنا بعه نقل از تاس، ناوچه و تانکر یگان پاسیفیک نیروی دریایی روسیه به عنوان بخشی از سفری طولانی در منطقه آسیا-اقیانوسیه و مناطق بسیار مهم در منطقه وارد دریای سرخ شدند.

 ناوچه «مارشال شاپوشنیکف» به همراه تانکر «بوریس بوتوما» در یگان آسیا-پاسیفیک نیروی دریایی روسیه در تنگه باب المندب عبور کرده و وارد دریای سرخ شدند.

  خدمه این کشتی‌ها پیش از ورود به دریای سرخ با موفقیت از خلیج عدن عبور کردند و در آنجا مجموعه‌ای از رزمایش‌های دریایی را با سناریوهای مختلف یک دشمن شبیه‌سازی شده انجام دادند.

بخش خبری وزارت دفاع روسیه یادآور شد که کشتی‌های ناوگان اقیانوس آرام در اول اکتبر بندر ولادیووستوک روسیه را در یک سفر طولانی برای انجام وظایف محوله در منطقه آسیا-اقیانوسیه و مناطق مهم استراتژیک اقیانوس‌ها ترک کردند.

 

