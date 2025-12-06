به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «راندیر جایسوال»، سخنگوی وزارت ‌خارجه هند، اظهار داشت که سفر ‌«ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، به این کشور بسیار موفقیت‌آمیز بود و به یادگار خواهد ماند.

جایسوال گفت: «یک سفر فراموش‌نشدنی! ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، سفر رسمی دو روزه بسیار موفقی به هند داشت.»

رئیس جمهور روسیه در تاریخ ۴ و ۵ دسامبر به هند سفر رسمی داشت.

پیش از این و روز گذشته -جمعه- پوتین با نارندرا مودی، نخست وزیر هند، و بعداً در همان روز، دیدار جداگانه‌ای با دروپادی مورمو، رئیس جمهور هند، داشت.

