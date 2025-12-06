وزارت خارجه هند:
سفر پوتین به دهلی نو بسیار موفقیتآمیز بود
سخنگوی وزارت خارجه هند، اظهار داشت که سفر رئیس جمهور روسیه، به این کشور بسیار موفقیتآمیز بود و به یادگار خواهد ماند.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «راندیر جایسوال»، سخنگوی وزارت خارجه هند، اظهار داشت که سفر «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، به این کشور بسیار موفقیتآمیز بود و به یادگار خواهد ماند.
جایسوال گفت: «یک سفر فراموشنشدنی! ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، سفر رسمی دو روزه بسیار موفقی به هند داشت.»
رئیس جمهور روسیه در تاریخ ۴ و ۵ دسامبر به هند سفر رسمی داشت.
پیش از این و روز گذشته -جمعه- پوتین با نارندرا مودی، نخست وزیر هند، و بعداً در همان روز، دیدار جداگانهای با دروپادی مورمو، رئیس جمهور هند، داشت.