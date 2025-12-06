خبرگزاری کار ایران
گفت‌وگوی فون در لاین با رهبران آلمان و بلژیک درباره تامین مالی اوکراین

رئیس کمیسیون اروپا، اعلام کرد که با صدراعظم آلمان و نخست‌وزیر بلژیک در مورد پیشنهاد استفاده از دارایی‌های روسیه برای تأمین مالی کی‌یف گفت‌وگو کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، ‌«اورزولا فون در لاین»، رئیس کمیسیون اروپا، اعلام کرد که با صدراعظم آلمان و نخست وزیر بلژیک در مورد پیشنهاد استفاده از دارایی‌های روسیه برای تأمین مالی کی‌یف گفت‌وگو کرده است و تأکید کرد که هیچ توافقی در این مورد حاصل نشده است.

فون در لاین در پستی در پلتفرم ایکس نوشت: «من با صدراعظم آلمان، فردریش مرتس، و نخست وزیر بلژیک، بارت دی ویور، دیدار کردم تا در مورد وضعیت اوکراین و دارایی‌های مسدود‌شده روسیه تبادل نظر کنیم و توافق کردیم که با توجه به تحولات ژئوپلیتیکی فعلی، زمان از اهمیت بالایی برخوردار است.»

وی افزود که این جلسه شاهد «تبادل نظر سازنده‌ای» در مورد این پیشنهاد بود.

وی استدلال کرد که «وضعیت ویژه بلژیک در مورد استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه را نمی‌توان نادیده گرفت و باید به گونه‌ای با آن برخورد شود که تضمین شود خطرات به طور مساوی بین همه کشورهای اروپایی تقسیم می‌شود.»

 

