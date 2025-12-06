ازسرگیری درگیری مرزی میان پاکستان و افغانستان

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، منابع رسانه‌ای شامگاه جمعه از تبادل آتش میان ارتش پاکستان و نیروهای طالبان افغانستان در مرز مشترک بین دو کشور خبر دادند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان گفته پاکستان به مناطق مرزی در استان قندهار حمله کرده و افغانستان نیز پاسخ داده است.

طرف پاکستان نیز ادعای مشابهی را مطرح کرده است. سخنگوی نخست‌وزیر این کشور، حکومت طالبان را متهم کرده است که بدون دلیل درگیری را آغاز کرد.

رسانه‌ها می‌گویند درگیری‌ها پایان یافته اما شرایط همچنان متشنج است. تاکنون آماری از تلفات احتمالی درگیری جمعه شب منتشر نشده است.

تصاویری که از منطقه اسپین بولدک منتشر شده، نشان می‌دهد که مردم در حال فرار از مناطق نزدیک به محل درگیری هستند.

این درگیری ۲ روز پس از پایان بدون نتیجه گفت‌وگوهای طرفین در عربستان شعله‌ور شد؛ با این حال، در این گفت‌وگوها توافق شد آتش‌بس شکننده پابرجا باقی بماند.

بیش از ۵۰ روز است که رفت‌وآمد میان افغانستان و پاکستان متوقف شده و مسیرهای تجارتی دو کشور نیز عملا بسته است. تنها به پناهجویان افغان اجازه داده می‌شود که ازپاکستان به کشورشان بازگردند.

انتهای پیام/