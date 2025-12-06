خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر خارجه کلمبیا:

باهرگونه اقدام نظامی در خاک خود، قاطعانه مخالفیم

باهرگونه اقدام نظامی در خاک خود، قاطعانه مخالفیم
کد خبر : 1723329
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر خارجه کلمبیا به‌نمایندگی از دولت ملی تأکید کرد که بوگوتا هرگونه پیشنهاد برای استفاده از نیروی نظامی در داخل خاک این کشور را قاطعانه رد می‌کند.

به گزارش ایلنا، وزیر امور خارجهٔ کلمبیا، «روزا یولاندا «روزا یولاندا ویلاوینسیو» وزیر خارجه کلمبیا به‌نمایندگی از دولت ملی تأکید کرد که بوگوتا هرگونه پیشنهاد برای استفاده از نیروی نظامی در داخل خاک این کشور را قاطعانه رد می‌کند.

ویلاوینسیو در یک بیانیهٔ ویدئویی اظهار داشت: «هیچ کشوری حق ندارد بدون موافقت صریح یک دولت، اقدام به عملیات مسلحانه در خاک آن کشور کند«.

وی با ابراز «نگرانی شدید» از روند فزاینده عادی‌سازی عملیات برون‌مرزی فاقد مجوز که به گفته وی ده‌ها قربانی در منطقهٔ کارائیب و اقیانوس آرام برجای گذاشته است، خاطرنشان کرد که این اقدامات «نظام حقوقی بین‌المللی را تضعیف و سابقه‌ای به‌شدت خطرناک در منطقه‌ای که همواره به‌عنوان منطقه‌ای صلح‌آمیز شناخته شده است، ایجاد می‌کند».

وزیر خارجه کلمبیا یادآور شد که «ممنوعیت استفاده از زور، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی، و تعهد به حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات»، نه تشریفاتی دیپلماتیک، بلکه تعهداتی حقوقی و الزام‌آور برای همه کشورهاست و نادیده گرفتن آن‌ها «پایه‌های نظم بین‌المللی را سست و همزیستی صلح‌آمیز در نیم‌کرهٔ غربی را تهدید می‌کند».

ویلاوینسیو تأکید کرد که کلمبیا «با عزم و هزینه‌های فراوان با معضل قاچاق مواد مخدر مقابله کرده و رویکردی جامع اتخاذ کرده که ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی این پدیده را مورد توجه قرار می‌دهد».

وی افزود: «کلمبیا کشوری است که به مسئولیت‌های خود عمل کرده، با جامعهٔ جهانی همکاری داشته و هزینه‌های انسانی و مادی این مبارزه را پرداخته است؛ از این رو، هیچ‌یک از این واقعیت‌ها نمی‌تواند بهانه‌ای برای تهدید، دخالت یا اقداماتی باشد که اصول حقوق بین‌الملل را نقض می‌کند».

این مواضع در حالی اتخاذ می‌شود که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا، پیش‌تر احتمال مداخلهٔ نظامی در کلمبیا را مطرح کرده و اعلام کرده بود که این کشور «کوکائین تولید و به آمریکا صادر می‌کند»

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی