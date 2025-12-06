باهرگونه اقدام نظامی در خاک خود، قاطعانه مخالفیم

به گزارش ایلنا، وزیر امور خارجهٔ کلمبیا، «روزا یولاندا «روزا یولاندا ویلاوینسیو» وزیر خارجه کلمبیا به‌نمایندگی از دولت ملی تأکید کرد که بوگوتا هرگونه پیشنهاد برای استفاده از نیروی نظامی در داخل خاک این کشور را قاطعانه رد می‌کند.

ویلاوینسیو در یک بیانیهٔ ویدئویی اظهار داشت: «هیچ کشوری حق ندارد بدون موافقت صریح یک دولت، اقدام به عملیات مسلحانه در خاک آن کشور کند«.

وی با ابراز «نگرانی شدید» از روند فزاینده عادی‌سازی عملیات برون‌مرزی فاقد مجوز که به گفته وی ده‌ها قربانی در منطقهٔ کارائیب و اقیانوس آرام برجای گذاشته است، خاطرنشان کرد که این اقدامات «نظام حقوقی بین‌المللی را تضعیف و سابقه‌ای به‌شدت خطرناک در منطقه‌ای که همواره به‌عنوان منطقه‌ای صلح‌آمیز شناخته شده است، ایجاد می‌کند».

وزیر خارجه کلمبیا یادآور شد که «ممنوعیت استفاده از زور، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی، و تعهد به حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات»، نه تشریفاتی دیپلماتیک، بلکه تعهداتی حقوقی و الزام‌آور برای همه کشورهاست و نادیده گرفتن آن‌ها «پایه‌های نظم بین‌المللی را سست و همزیستی صلح‌آمیز در نیم‌کرهٔ غربی را تهدید می‌کند».

ویلاوینسیو تأکید کرد که کلمبیا «با عزم و هزینه‌های فراوان با معضل قاچاق مواد مخدر مقابله کرده و رویکردی جامع اتخاذ کرده که ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی این پدیده را مورد توجه قرار می‌دهد».

وی افزود: «کلمبیا کشوری است که به مسئولیت‌های خود عمل کرده، با جامعهٔ جهانی همکاری داشته و هزینه‌های انسانی و مادی این مبارزه را پرداخته است؛ از این رو، هیچ‌یک از این واقعیت‌ها نمی‌تواند بهانه‌ای برای تهدید، دخالت یا اقداماتی باشد که اصول حقوق بین‌الملل را نقض می‌کند».

این مواضع در حالی اتخاذ می‌شود که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا، پیش‌تر احتمال مداخلهٔ نظامی در کلمبیا را مطرح کرده و اعلام کرده بود که این کشور «کوکائین تولید و به آمریکا صادر می‌کند»

انتهای پیام/