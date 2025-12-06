به گزارش ایلنا، به نقل از «ارم‌نیوز»، همزمان با تشدید تحولات در جبهه اوکراین، ارتش روسیه طی روزهای اخیر فشارهای هجومی خود را افزایش داده و موفق شده دستاوردهای جدید و قابل‌توجهی در میدان نبرد به‌دست آورد.

پایگاه خبری اوراسیا ریویو نوشت، عملیات‌های روسیه اکنون طیفی از تهاجمات زمینی، به‌کارگیری گسترده پهپادها و تاکتیک‌های دریایی موسوم به «ناوگان سایه» را در بر می‌گیرد؛ مجموعه‌ای از اقدامات که کی‌یف را با چالش‌های پیچیده در چندین محور روبه‌رو کرده است.

تشدید نبردهای زمینی

در هفته‌های گذشته، شدت درگیری‌ها به شکل محسوسی افزایش یافته و در برخی روزها بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ درگیری تاکتیکی در خطوط مقدم گزارش شده است.

تحلیل‌های میدانی نشان می‌دهد روسیه توانسته است حدود ۹۰ درصد از مناطق تحت کنترل اوکراین در ماه نوامبر را- در مقایسه با اکتبر- تحت کنترل خود درآورد.

در مناطق زابوریژیا، لیمان و کوپیانسک نیز ارتش روسیه به پیشروی ادامه می‌دهد و تمرکز ویژه‌ای بر نابودی زیرساخت‌های ضدپهپادی اوکراین دارد تا مسیرهای لجستیکی کی‌یف را مختل کند.

بیشترین فشار بر جبهه‌های پوکروفسک و کوستیانتینیفکا وارد شده؛ جایی که مسکو مدعی کنترل کامل پوکروفسک است. همزمان، شهر میرنوهراد نیز در آستانه سقوط قرار دارد؛ چرا که واحدهای پیاده‌نظام روسیه با استفاده از مه و سرمای شدید زمستان موفق به شکافتن خطوط دفاعی اوکراین شده‌اند.

در مقابل، اوکراین به حملات هوایی عمقی علیه اهداف روسیه- و حتی تاسیساتی در چچن- ادامه می‌دهد که نشان‌دهنده تداوم توان تهاجمی کی‌یف علی‌رغم فشارهای زمینی است.

«ناوگان سایه»؛ اهرم پنهان مسکو برای دورزدن تحریم‌ها

یکی از ابعاد مهم تحولات اخیر، فعالیت «ناوگان سایه» روسیه است؛ شبکه‌ای از کشتی‌هایی که با ثبت در کشورهایی با نظارت ضعیف، به مسکو کمک می‌کنند تا در سایه تحریم‌های غرب، صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی خود را ادامه دهد.

در ۲۸ نوامبر، اوکراین با استفاده از پهپادهای دریایی «سی بیبی» دو نفتکش روسی به نام‌های «کایروس» و «فیرات» را در دریای سیاه هدف قرار داد؛ حمله‌ای که خسارت‌های قابل‌توجهی بر جای گذاشت و بار دیگر نقش «ناوگان سایه» در تأمین مالی جنگ روسیه را برجسته کرد.

تصاویر اطلاعاتی نشان می‌دهد این نفتکش‌ها توان حمل محموله‌هایی به ارزش حدود ۷۰ میلیون دلار را دارند و با خاموش‌کردن سامانه‌های شناسایی و انجام انتقال‌های «کشتی به کشتی»، موفق به دورزدن تحریم‌های غرب می‌شوند.

در اروپا نیز نگرانی‌ها نسبت به اقدامات خرابکارانه دریایی روسیه افزایش یافته است؛ از جمله بررسی‌هایی درباره قطع کابل‌های حیاتی در دریای بالتیک.

تهدیدات هوایی جدید

روسیه اخیرا نسخه ارتقایافته‌ای از پهپادهای تهاجمی «جیران-۲» را وارد میدان کرده که مجهز به موشک‌های هوا‌به‌هوای R-60 هستند؛ اقدامی که توانایی این پهپادها را برای هدف‌گیری جنگنده‌ها و حتی تهدید ترافیک هوایی غیرنظامی افزایش می‌دهد.

این تحول نسبت به پهپادهای انتحاری «شاهد» که عملکردی تک‌بعدی داشتند، یک جهش قابل توجه به‌شمار می‌رود و می‌تواند بستر اجرای عملیات «پرچم دروغین» را فراهم کند؛ اقدامی که روسیه با آن می‌تواند تقصیر حوادث هوایی را به طرف مقابل نسبت دهد.

کارشناسان هشدار می‌دهند این تحول، امنیت هوایی اروپا را با تهدیدی واقعی روبه‌رو کرده و ضرورت تقویت سامانه‌های مراقبت و برنامه‌ریزی راهبردی توسط آمریکا و ناتو را دوچندان ساخته است.

انتهای پیام/