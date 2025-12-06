خبرگزاری کار ایران
وزارت خارجه آمریکا خبر داد؛

مذاکرات هیأت‌های واشنگتن و کی‌یف روز شنبه دنبال می‌شود
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که هیأت‌های آمریکایی و اوکراینی در دیدار روز جمعه خود، بر لزوم اتخاذ گام‌های معتبر برای برقراری آتش‌بس و کاهش تنش تأکید کرده و توافق کرده‌اند که گفت‌وگوها را روز شنبه ادامه دهند.

به گزارش ایلنا، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که هیأت‌های آمریکایی و اوکراینی در دیدار روز جمعه خود، بر لزوم اتخاذ گام‌های معتبر برای برقراری آتش‌بس و کاهش تنش تأکید کرده و توافق کرده‌اند که گفت‌وگوها را روز شنبه ادامه دهند.

براساس بیانیه‌ای که در وب‌سایت رسمی وزارت خارجه آمریکا منتشر شد، «طی دو روز گذشته، «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه و «جرد کوشنر» داماد رئیس‌جمهوری آمریکا با «رستم عمروف» دبیر شورای امنیت ملی و وزیر دفاع اوکراین و «آندری گاناتوف» رئیس ستاد کل نیروهای مسلح این کشور دیدار کردند تا درباره مسیر قابل اعتماد برای دستیابی به صلحی پایدار و عادلانه گفت‌وگو کنند.»

در این بیانیه آمده است که طرفین روز جمعه «ششمین نشست خود طی دو هفته اخیر» را برگزار کرده‌اند و به گفته عمرف، اولویت اوکراین «دستیابی به توافقی است که استقلال و حاکمیت کشور را تضمین کند، امنیت شهروندان را حفظ کرده و بنیانی محکم برای آینده‌ای دموکراتیک و شکوفا فراهم آورد».

در این نشست همچنین «نتایج دیدار اخیر میان هیأت‌های آمریکایی و روسی»، که سوم دسامبر در مسکو برگزار شد، بررسی شده و دو طرف درباره «اقدامات احتمالی برای پایان دادن به جنگ» تبادل نظر کردند.

بر اساس این بیانیه، دو طرف همچنین بر سر «چارچوب کلی ترتیبات امنیتی» و «الزامات بازدارندگی برای حفظ صلح پایدار» گفت‌وگو کرده‌اند.

بیانیه وزارت خارجه آمریکا تأکید می‌کند که «پیشرفت واقعی در مسیر هرگونه توافق، به میزان آمادگی روسیه برای نشان دادن تعهد جدی به صلح بلندمدت وابسته است؛ از جمله اتخاذ گام‌های ملموس برای کاهش تنش».

در بخش دیگری از بیانیه آمده است که دو طرف، «برنامه‌های بازسازی و شکوفایی اوکراین پس از جنگ» و «ابتکارهای مشترک اقتصادی و پروژه‌های بلندمدت احیای این کشور» را مرور کرده‌اند.

در این بیانیه همچنین اعلام شده است که نشست‌ها در تاریخ ششم دسامبر از سر گرفته خواهد شد «تا این گفت‌وگوها ادامه پیدا کند».

