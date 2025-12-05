به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، «شیخ نعیم قاسم» دبیرکل حزب‌الله لبنان تأکید کرد که حزب‌الله هرگونه مشارکت یک فرد غیرنظامی در سازوکار نظارتی توافق آتش‌بس را بدون توقف کامل اقدامات خصمانه رد می‌کند و این اقدام را «لغزشی جدید» و ادامه «خطای تصمیم پنجم آگوست» دانست.

شیخ قاسم که امروز -جمعه- در مراسم گرامیداشت روحانیون شهید سخن می‌گفت، تأکید کرد هر گامی که در این چارچوب برداشته شود «صرفاً بخشی از مطالبات اسرائیل» خواهد بود.

وی گفت که حزب‌الله به مسئولیت خود عمل کرده و به دولت امکان داده است تا در چارچوب توافق، حاکمیت خود را اعمال کند و افزود: «مطمئن باشید اگر متحد بایستیم، هیچ‌کس کاری از پیش نخواهد برد».

دبیرکل حزب‌الله لبنان خاطرنشان کرد تجاوزهای اسرائیل ارتباطی با وجود سلاح ندارد، بلکه ناشی از «پروژه اشغال تدریجی» است و تأکید کرد که «آمریکا و اسرائیل هیچ نقشی در سازمان‌دهی امور داخلی ما ندارند» و روابط لبنان با این دو تنها باید به چارچوب توافقات مربوط به جنوب لیتانی محدود شود.

شیخ قاسم با تأکید بر تداوم مقاومت برای دفاع از کشور گفت: «هیچ‌کس در جهان نمی‌تواند حزب‌الله را از داشتن توان دفاعی باز دارد».

وی تصریح کرد حزب‌الله نه عقب‌نشینی خواهد کرد و نه تسلیم می‌شود و «هیچ اهمیتی» برای اسرائیل، آمریکا و «خادمانشان» قائل نیست.

شیخ نعیم قاسم در بخش دیگری از سخنانش درباره نقش داخلی حزب‌الله در لبنان، تأکید کرد که این جنبش نه منزوی است و نه اراده خود را بر دیگران تحمیل کرده، بلکه همواره بخشی از «مقاومت ملی گسترده» بوده و در تعامل با همه طرف‌ها، «تجربه‌ای پیش‌رو» ارائه کرده است.

وی در واکنش به انتقاداتی که به بیانیه حزب‌الله درباره سفر پاپ به لبنان مطرح شد، گفت برخی طرف‌ها به جای تمرکز بر اصل سفر، به بیانیه حزب‌الله حمله کردند و این «نشان‌دهنده میزان تأثیر حزب‌الله» است و چنین حملاتی «بر عزم و پایداری آن خواهد افزود».

دبیرکل حزب‌الله در پایان تأکید کرد که این جنبش برای ساختن دولت و آزادسازی سرزمین با همه همکاری می‌کند و «نه از کسی گواهی می‌گیرد و نه به کسی گواهی می‌دهد».

وی افزود که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها «در پی حذف حزب‌الله» هستند، اما حزب‌الله «به هیچ‌وجه اجازه چنین امری را نخواهد داد».

