ماکرون:
اتحاد بین اروپا و ایالات متحده در حمایت از اوکراین کلیدی است
رئیسجمهور فرانسه گفت که اتحادیه میان اروپا و آمریکا ضروری است.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رئیسجمهور فرانسه گفت که اتحادیه میان اروپا و آمریکا ضروری است.
«امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور فرانسه، گفت که اتحاد بین اروپا و ایالات متحده در حمایت از اوکراین کلیدی است و افزود که «هیچ بیاعتمادی» وجود ندارد و گزارشی را که گفته بود خطر خیانت واشنگتن به اوکراین وجود دارد، تکذیب کرد.
ماکرون در جریان سفر به چین به خبرنگاران گفت: «اتحاد بین آمریکاییها و اروپاییها در مورد مسئله اوکراین ضروری است. و من بارها و بارها میگویم که ما باید با هم همکاری کنیم.»
وی افزود: «ما از تلاشهای صلحآمیز ایالات متحده آمریکا استقبال و حمایت میکنیم. ایالات متحده آمریکا به اروپاییها نیاز دارد تا این تلاشهای صلح را رهبری کنند.»