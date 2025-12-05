خبرگزاری کار ایران
اتحاد بین اروپا و ایالات متحده در حمایت از اوکراین کلیدی است

کد خبر : 1723196
رئیس‌جمهور فرانسه گفت که اتحادیه میان اروپا و آمریکا ضروری است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رئیس‌جمهور فرانسه گفت که اتحادیه میان اروپا و آمریکا ضروری است. 

«امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور فرانسه،  گفت که اتحاد بین اروپا و ایالات متحده در حمایت از اوکراین کلیدی است و افزود که «هیچ بی‌اعتمادی» وجود ندارد و گزارشی را که گفته بود خطر خیانت واشنگتن به اوکراین وجود دارد، تکذیب کرد.

ماکرون در جریان سفر به چین به خبرنگاران گفت: «اتحاد بین آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها در مورد مسئله اوکراین ضروری است. و من بارها و بارها می‌گویم که ما باید با هم همکاری کنیم.»

وی افزود: «ما از تلاش‌های صلح‌آمیز ایالات متحده آمریکا استقبال و حمایت می‌کنیم. ایالات متحده آمریکا به اروپایی‌ها نیاز دارد تا این تلاش‌های صلح را رهبری کنند.»

