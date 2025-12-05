به گزارش ایلنا، روزنامه عبری «معاریو» نوشت که روابط اسرائیل و جمهوری آذربایجان به مرحله‌ای رسیده است که می‌تواند جبهه‌ای جدید علیه ایران در دریای خزر ایجاد کند و توازن قدرت در برابر ناوگان‌های ایران و روسیه در منطقه را تغییر دهد.

روزنامه عبری «معاریو» به نقل از منابع استراتژیک در تل‌آویو گزارش داد که «جبهه آذربایجان» در صورت لزوم آماده عملیات نظامی علیه ایران است و اتحاد استراتژیک اسرائیل و باکو به سطح جدیدی ارتقا یافته است.

این تحولات پس از یک سفر محرمانه و نادر صورت گرفت که طی آن هیئتی امنیتی بلندپایه از رژیم صهیونیستی به ریاست سرهنگ بازنشسته دانیل گولد، رئیس اداره تحقیقات و توسعه دفاعی این رژیم، به آذربایجان سفر کرد. این سفر که به صورت رسمی اعلام نشد، در زمانی حساس برای جبهه شمالی ایران در حاشیه دریای خزر انجام شد.

معاریو تأکید کرده که ارتش آذربایجان در جریان مراسم «پیروزی ۸ نوامبر» (18 آبان)، تجهیزات استراتژیک جدید از جمله موشک‌های اسرائیلی موسوم به «Icebreaker»- موشک جدید نسل پنجم رافائل دیفنس- را به نمایش گذاشته است. این موشک‌ها روی کامیون‌های نظامی به منطقه قره‌باغ منتقل شدند و کارشناسان غربی را شگفت‌زده کردند. تل‌آویو معتقد است این اقدام می‌تواند «توازن قدرت در برابر ناوگان‌های ایران و روسیه در منطقه» را تغییر دهد.

موشک «Icebreaker» یک موشک خودکار نسل پنجم است که قابلیت انجام ضربات دقیق تا فاصله ۳۰۰ کیلومتر را دارد. این موشک برای مقابله با تهدیدات در میدان‌هایی طراحی شده که سیستم‌های جنگ الکترونیک پیشرفته در آن فعال است، حوزه‌ای که ایران و روسیه در آن توانمندی بالایی دارند. موشک‌های این مدل می‌توانند بدون نیاز به سامانه تعیین موقعیت جهانی (جی‌پی‌اس) پرواز کرده، در ارتفاع پایین حرکت کنند و اهداف واقعی را به صورت مستقل شناسایی کنند، حتی در شرایط وجود اخلال‌های الکترونیک دشمن.

روزنامه معاریو همچنین اشاره کرده که ریاست دکتر گولد بر هیئت اسرائیلی در سفر به باکو، نشان می‌دهد روابط دوجانبه از سطح همکاری صرف نظامی فراتر است، چرا که او مسئول خطوط تولید پیشرفته‌ترین فناوری‌های نظامی اسرائیل است.

