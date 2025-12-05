پرواز مشکوک پهپادهای ناشناس در دوبلین؛ آیا هدف، هواپیمای زلنسکی بود؟

به گزارش ایلنا، روزنامه ایرلندی The Journal خبر داد که هم‌زمان با نخستین سفر رسمی ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، به دوبلین، چهار پهپاد مشکوک در نزدیکی مسیر ورود هواپیمای او شناسایی شد؛ موضوعی که مقام‌های ایرلندی را به آغاز یک تحقیقات امنیتی گسترده واداشته است.

پلیس ایرلندا از اظهار نظر درباره این حادثه خودداری کرده و به نشریه «نیوزویک» گفته است که درباره «موضوعات امنیتی مطرح‌شده از سوی طرف‌های ثالث» اظهارنظر نمی‌کند.

نیروهای دفاعی ایرلندا نیز موضعی مشابه اتخاذ کرده‌اند و با اشاره به «ملاحظات عملیاتی»، از ارائه جزئیات بیشتر خودداری، و در عین حال تأکید کردند که پشتیبانی امنیتی زیر نظر پلیس «با موفقیت» انجام شده و باعث شد سفر زلنسکی بدون تهدید انجام شود.

جزئیات حادثه

به گفته منابع ایرلندی، پهپادها که ادعا می‌شود از نوع نظامی و با منشأ نامشخص بوده‌اند، وارد منطقه پرواز ممنوع شدند؛ منطقه‌ای که بخشی از مسیر احتمالی هواپیمای ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین را پوشش می‌داد. این پهپادها به نقطه‌ای رسیدند که انتظار می‌رفت هواپیمای زلنسکی حدود ساعت ۱۱ شب به وقت محلی از آن عبور کند.

با اینکه نیروهای دریایی و هوایی ایرلند دخالتی برای مقابله با پهپادها انجام ندادند، اما چراغ‌های روشنِ خودِ پهپادها باعث شد ناظران بتوانند مسیر پروازشان را به‌صورت بصری دنبال کنند.

هم‌زمان، تحقیقات این احتمال را بررسی می‌کند که این پهپادها از یک کشتی ناشناس در آب‌های ایرلند به پرواز درآمده باشند؛ این کشتی تاکنون شناسایی نشده است.

این رویداد در حالی رخ می‌دهد که اروپا با تنش‌های فزاینده‌ای مواجه است؛ تنش‌هایی که برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا آن را بخشی از «جنگ ترکیبی» روسیه می‌دانند؛ جنگی که در آن از پهپادها برای فشار و ایجاد مزاحمت علیه کشورهای حامی اوکراین استفاده می‌شود.

پیش‌تر، لهستان، لیتوانی و استونی نیز در پی رخدادهای مشابه مرتبط با نفوذ پهپادها، با استناد به ماده چهارم منشور ناتو خواستار بررسی و هماهنگی برای واکنش مشترک شده بودند.

با این حال، هنوز هیچ نهاد رسمی مسئولیت این اقدام در دوبلین را تأیید نکرده و شواهدی از تهدید مستقیم علیه زلنسکی ارائه نشده است. با این حال، هم‌زمانی حادثه با یک سفر حساس ریاست‌جمهوری، نگرانی‌ها را افزایش داده است؛ به‌ویژه اینکه زمان‌بندی اولیه پرواز زلنسکی می‌توانست فاصله میان پهپادها و هواپیمای او را به حداقل برساند.

