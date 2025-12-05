به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور روسیه، و «نارندرا مودی»، نخست وزیر هند، به عنوان بخشی از سفر دو روزه پوتین به هند، یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک برگزار کردند.

پوتین از نخست‌وزیر هند به خاطر استقبال گرم از هیئت روسی تشکر کرد.

پوتین گفت: «ما طیف کاملی از مسائل مبرم در همکاری چندجانبه روسیه و هند را به طور کامل و جامع بررسی کردیم.»

مودی گفت: «پوتین ۲۵ سال پیش پایه‌های مشارکت استراتژیک بین روسیه و هند را بنا نهاد.»

