پوتین و ترامپ ممکن است در آینده نزدیک دیدار کنند

به گزارش ایلنا به نقل ‌از اسپوتنیک، «یوری اوشاکوف»، معاون رئیس‌جمهور روسیه ‌اعلام کرد که ممکن است در آینده نزدیک دیداری بین رهبران کرملین و کاخ سفید برگزار شود.

وی امروز -‌جمعه- در این باره گفت: «این دیدار انجام خواهد شد.»

اوشاکوف در مورد آمادگی مسکو برای ادامه همکاری با تیم آمریکایی گفت: «من معتقدم که ما در مذاکرات کلیدی که رئیس جمهور ما در آن شرکت دارد، پیشرفت‌هایی داشته‌ایم. این دلگرم‌کننده است و ما آماده‌ایم تا به همکاری با این تیم آمریکایی ادامه دهیم.»

وی افزود: «اروپایی‌ها هیچ کمکی در راستای حل و فصل بحران اوکراین نکرده‌اند و خواسته های غیر معقولی دارند و در راستای هموار کردن مسیر حل و فصل جنگ اوکراین حرکت نمی‌کنند.»

