مقام روس:
پوتین و ترامپ ممکن است در آینده نزدیک دیدار کنند
معاون رئیسجمهور روسیه اعلام کرد که ممکن است در آینده نزدیک دیداری بین رهبران کرملین و کاخ سفید برگزار شود.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «یوری اوشاکوف»، معاون رئیسجمهور روسیه اعلام کرد که ممکن است در آینده نزدیک دیداری بین رهبران کرملین و کاخ سفید برگزار شود.
وی امروز -جمعه- در این باره گفت: «این دیدار انجام خواهد شد.»
اوشاکوف در مورد آمادگی مسکو برای ادامه همکاری با تیم آمریکایی گفت: «من معتقدم که ما در مذاکرات کلیدی که رئیس جمهور ما در آن شرکت دارد، پیشرفتهایی داشتهایم. این دلگرمکننده است و ما آمادهایم تا به همکاری با این تیم آمریکایی ادامه دهیم.»
وی افزود: «اروپاییها هیچ کمکی در راستای حل و فصل بحران اوکراین نکردهاند و خواسته های غیر معقولی دارند و در راستای هموار کردن مسیر حل و فصل جنگ اوکراین حرکت نمیکنند.»