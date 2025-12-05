خبرگزاری کار ایران
مقام روس:

پوتین و ترامپ ممکن است در آینده نزدیک دیدار کنند

معاون رئیس‌جمهور روسیه ‌اعلام کرد که ممکن است در آینده نزدیک دیداری بین رهبران کرملین و کاخ سفید برگزار شود.

به گزارش ایلنا به نقل ‌از اسپوتنیک، «یوری اوشاکوف»، معاون رئیس‌جمهور روسیه ‌اعلام کرد که ممکن است در آینده نزدیک دیداری بین رهبران کرملین و کاخ سفید برگزار شود.

وی امروز -‌جمعه- در این باره گفت: «این دیدار انجام خواهد شد.»

اوشاکوف در مورد آمادگی مسکو برای ادامه همکاری با تیم آمریکایی گفت: «من معتقدم که ما در مذاکرات کلیدی که رئیس جمهور ما در آن شرکت دارد، پیشرفت‌هایی داشته‌ایم. این دلگرم‌کننده است و ما آماده‌ایم تا به همکاری با این تیم آمریکایی ادامه دهیم.»

وی افزود: «اروپایی‌ها هیچ کمکی در راستای حل و فصل بحران اوکراین نکرده‌اند و خواسته های غیر معقولی دارند و در راستای هموار کردن مسیر حل و فصل جنگ اوکراین حرکت نمی‌کنند.»

