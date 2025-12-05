به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «جی دی ونس»، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی ان‌بی‌سی نیوز گفت که ایالات متحده امیدوار است که در چند هفته آینده اخبار خوبی در مورد حل و فصل مناقشه اوکراین منتشر شود.

ونس گفت: «فکر می‌کنم، به هر حال، پیشرفت زیادی داشته‌ایم، اما هنوز کاملاً به خط پایان نرسیده‌ایم. فکر می‌کنم امیدی وجود دارد - امیدوارم در چند هفته آینده خبرهای خوبی در این زمینه باشد.»

معاون رئیس جمهور آمریکا خاطرنشان کرد که «مسئله روسیه و اوکراین، به گمان من، منبع ناامیدی همیشگی برای کل کاخ سفید بوده است.»

ونس افزود: «فکر می‌کنم ما واقعاً فکر می‌کردیم - و شما این را میلیون‌ها بار از رئیس جمهور شنیده‌اید - که این آسان‌ترین جنگ برای حل و فصل خواهد بود.»

