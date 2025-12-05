خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ونس:

طی هفته‌های آتی خبرهای خوبی درباره اوکراین منتشر می‌شود

طی هفته‌های آتی خبرهای خوبی درباره اوکراین منتشر می‌شود
کد خبر : 1723120
لینک کوتاه کپی شد.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا، در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی ان‌بی‌سی نیوز گفت که ایالات متحده امیدوار است که در چند هفته آینده اخبار خوبی در مورد حل و فصل مناقشه اوکراین منتشر شود.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «جی دی ونس»، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی ان‌بی‌سی نیوز گفت که ایالات متحده امیدوار است که در چند هفته آینده اخبار خوبی در مورد حل و فصل مناقشه اوکراین منتشر شود.

ونس گفت: «فکر می‌کنم، به هر حال، پیشرفت زیادی داشته‌ایم، اما هنوز کاملاً به خط پایان نرسیده‌ایم. فکر می‌کنم امیدی وجود دارد - امیدوارم در چند هفته آینده خبرهای خوبی در این زمینه باشد.»

معاون رئیس جمهور آمریکا خاطرنشان کرد که «مسئله روسیه و اوکراین، به گمان من، منبع ناامیدی همیشگی برای کل کاخ سفید بوده است.»

ونس افزود: «فکر می‌کنم ما واقعاً فکر می‌کردیم - و شما این را میلیون‌ها بار از رئیس جمهور شنیده‌اید - که این آسان‌ترین جنگ برای حل و فصل خواهد بود.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی