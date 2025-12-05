به گزارش ایلنا، روزنامه آلمانی «برلینر تسایتونگ» گزارش داد که «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در تلاش است تا خود را از رسوایی فساد مرتبط با سلفش، «فدریکا موگرینی»، دور نگه دارد.

این روزنامه در گزارشی که بر اساس مکاتبات داخلی تهیه شده، اشاره کرد که کالاس در پیامی به کارکنان سرویس دیپلماتیک اروپا اتهام‌های وارد شده را «وحشتناک» توصیف کرده، اما تأکید کرده که این اتهام‌ها مربوط به دوره‌های گذشته است.

طبق این گزارش، تأکید کالاس بر شفافیت کامل با تردید داخلی مواجه شده است. برخی کارکنان نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرده و اشاره کردند که اطلاعات مربوط به اقدامات نظارتی داخلی منتشر نشده و نشانه‌های احتمالی دستکاری ظاهراً طی سال‌های اخیر پیگیری نشده است.

این تحولات پس از آن رخ داده که فدریکا موگرینی در پی رسوایی فساد، از سمت خود به عنوان مدیر کالج دیپلماتیک اروپا استعفا داد.

