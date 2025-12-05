تلگراف:
فشار غرب بر هند برای کاهش روابط با مسکو، نتیجه معکوس داشت
به گزارش ایلنا، روزنامه «تلگراف» با اشاره به سفر «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهوری روسیه به هند، نوشت که این سفر، بیانگر گرمی و استحکام روابط مسکو و دهلینو است؛ موضوعی که با سفر دو ماه قبل «کییر استارمر» نخستوزیر انگلیس، تفاوتی چشمگیر دارد.
به گزارش این روزنامه، دیدار استارمر با «نارندرا مودی» نخستوزیر هند، تنها به «تعاملی سرد و رسمی» محدود شد. این دیدار که یک روز پس از تبریک تولد مودی برگزار شد و فضای آن نشانی از صمیمیت نداشت.
تلگراف افزود: «در سفر پوتین، دستدادنهای گرم، برگزاری ضیافتهای رسمی و خصوصی، و همچنین راهاندازی نسخه هندی شبکه خبری راشا تودی پیشبینی شده است».
این روزنامه تأکید کر کهد فشارهای غرب بر دهلینو برای کاهش همکاری با مسکو، نتیجهای معکوس داشته و در عمل به تقویت روابط دو طرف انجامیده است.
پوتین روز پنجشنبه در سفری رسمی وارد هند شد. انتظار میرود این سفر دو روزه شامل مذاکراتی درباره تحویل محموله جدید سامانه پدافند موشکی «اس-۴۰۰»، چند فروند جنگنده «سوخوی ۵۷»، و همچنین طیفی گسترده از موضوعات همکاری راهبردی و اقتصادی باشد.
نشست سالانه روسیه و هند، سنت ثابت روابط دو کشور به شمار میرود و دیدار پیشِ رو بیستوسومین نشست در این چارچوب خواهد بود.