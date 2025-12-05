خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حمله آمریکا به یک شناور در آب‌های بین‌المللی

حمله آمریکا به یک شناور در آب‌های بین‌المللی
کد خبر : 1723053
لینک کوتاه کپی شد.

فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا اعلام کرد که یک شناور که به ادعای این کشور توسط «یک سازمان تروریستی» اداره می‌شد را در آب‌های بین‌المللی هدف قرار داده است.

به گزارش ایلنا، فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا اعلام کرد که یک شناور که به ادعای این کشور توسط «یک سازمان تروریستی» اداره می‌شد را در آب‌های بین‌المللی هدف قرار داده است. 

ارتش آمریکا اعلام کرد در جریان این عملیات، چهار نفر از «تروریست‌ها» که در عین حال از «قاچاقچیان مواد مخدر» بودند و در این شناور حضور داشتند، کشته شده‌اند.

در این بیانیه جزئیات بیشتری درباره نام سازمان مورد اشاره یا محل دقیق این عملیات ارائه نشده است.

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی