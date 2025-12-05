به گزارش ایلنا، فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا اعلام کرد که یک شناور که به ادعای این کشور توسط «یک سازمان تروریستی» اداره می‌شد را در آب‌های بین‌المللی هدف قرار داده است.

ارتش آمریکا اعلام کرد در جریان این عملیات، چهار نفر از «تروریست‌ها» که در عین حال از «قاچاقچیان مواد مخدر» بودند و در این شناور حضور داشتند، کشته شده‌اند.

در این بیانیه جزئیات بیشتری درباره نام سازمان مورد اشاره یا محل دقیق این عملیات ارائه نشده است.