خبرگزاری کار ایران
رایزنی کالاس و گروسی درباره ایران

رایزنی کالاس و گروسی درباره ایران
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از دیدار با مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران خبر داد.

به گزارش ایلنا، «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از دیدار با «رافائل گروسی« مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران خبر داد.

کالاس بدون اشاره به سیاسی‌کاری‌های آژانس و غرب، طی پیامی در شبکه «ایکس» مدعی شد: «برای ایران ضروری است که شفافیت را تضمین کرده و به‌طور کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند».

وی افزود: «پنجره دیپلماسی برای حل موضوع هسته‌ای ایران همچنان باز است و اتحادیه اروپا آماده است نقش خود را در این مسیر ایفا کند».

این مقام اروپایی اعلام مرد: «امروز با رافائل گروسی دیدار کرده و بار دیگر حمایت کامل خود را از تلاش‌های وی اعلام کردم».

 

 

