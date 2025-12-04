موگرینی استعفا داد

به گزارش ایلنا به نقل از آسوشتدپرس، «فدریکا موگرینی» مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز -پنجشنبه- از سمت خود به‌عنوان رئیس «کالج اروپا» کناره‌گیری کرد.

این کناره‌گیری‌ پس از درگیر شدن وی در یک پرونده تحقیق درباره تقلب مالی در برنامه آموزشی دیپلمات‌های جوان صورت گرفت.

موگرینی اعلام کرد که از سمت خود به‌عنوان رییس کالج اروپا در شهر بروژ بلژیک و نیز از مدیریت آکادمی دیپلماتیک اتحادیهٔ اروپا استعفا می‌دهد.

موگرینی در بیانیه‌اش دلیلی برای استعفا ارائه نکرد و تنها گفت این تصمیم «در راستای نهایت دقت و انصاف» اتخاذ شده است؛ رویکردی که به گفته وی، همیشه در انجام وظایفش رعایت کرده است.

وی افزود: «به آنچه با هم به دست آوردیم افتخار می‌کنم و از اعتماد، احترام و حمایتی که دانشجویان، اساتید، کارکنان و فارغ‌التحصیلان کالج و آکادمی به من نشان داده‌اند، عمیقا سپاسگزارم».

موگرینی که از ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ عالی‌ترین مقام دیپلماتیک اتحادیه اروپا بود، مسئول نظارت بر مذاکرات هسته‌ای ایران، تلاش برای بهبود روابط پرتنش صربستان و کوزوو، و رسیدگی به مجموعه‌ای از موضوعات سیاست خارجی و امنیتی بود.

بازداشت و سپس استعفای وزیر خارجه پیشین ایتالیا می‌تواند به تصویر اتحادیهٔ اروپا در صحنهٔ بین‌المللی آسیب بزند؛ به‌ویژه در زمانی که اتحادیه می‌کوشد در مذاکرات مربوط به پایان جنگ اوکراین نقش‌آفرینی کند و همزمان، کی‌یف را به مقابله با فساد گسترده ترغیب می‌کند.

موگرینی روز سه‌شنبه، پس از آنکه مقام‌های بلژیکی دفاتر سرویس دیپلماتیک اتحادیه اروپا در بروکسل و نیز کالج اروپا در بروژ را مورد بازرسی قرار دادند، به همراه یکی از مدیران ارشد کالج و یک مقام عالی‌رتبهٔ کمیسیون اروپا برای بازجویی بازداشت شد. آنها پس از بازجویی آزاد شدند.

