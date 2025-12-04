خبر مسدود سازی اموال حزب الله و انصارالله صحت ندارد

ه گزارش ایلنا به نقل از الشرق الاوسط، کمیته مسدود سازی امواg بانک مرکزی عراق با انتشار بیانیه‌ای خبر مسدودسازی اوال حزب الله لبنان و انصارلله یمن را کذیب کرد.

این کمیته در بیانیه خود توضیح داد که با اشاره به تصمیم شماره ۶۱ سال ۲۰۲۵ این کمیته که در شماره ۴۸۴۸ روزنامه «الوقائع العراقیه» در تاریخ ۱۷ نوامبر ۲۰۲۵ منتشر شده است و شامل مسدودسازی اموال و دارایی‌های فهرستی از نهادها و اشخاص مرتبط با دو سازمان‌ تروریستی داعش و القاعده بنا به درخواست دولت مالزی و با استناد به قطعنامه شماره ۱۳۷۳ سال ۲۰۰۱ شورای امنیت سازمان مللاست.

در این بیانیه اعلام شد: «در این فهرست به برخی احزاب و نهادهایی اشاره شده که هیچ ارتباطی با فعالیت‌های تروریستی این دو سازمان ندارند».

این کمیته در بیانیه خود افزود: «موافقت طرف عراقی تنها شامل درج نهادها و افرادی بوده است که به داعش و القاعده ارتباط دارند. ذکر نام دیگر نهادها به این دلیل بود که فهرست پیش از اصلاح آن منتشر شده است».

این کمیته تاکید کرد که آنچه که در روزنامه الوقائع العراقیه منتشر شده است، با حذف نام این نهادها واحزاب از فهرست نهادهای مرتبط با سازمان های تروریستی داعش و القاعده اصلاح خواهد شد.

پیش از این اخباری در رابطه با اینکه عراق حزب الله لبنان و انصارلله یمن را در فهرستی گروه‌های تروریستی قرار داده منتشر شده بود.

