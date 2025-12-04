خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بانک مرکزی عراق:

خبر مسدود سازی اموال حزب الله و انصارالله صحت ندارد

خبر مسدود سازی اموال حزب الله و انصارالله صحت ندارد
کد خبر : 1722909
لینک کوتاه کپی شد.

بانک مرکزی عراق اخبار مرتبط با مسدودسازی اموال حزب الله لبنان و انصارلله یمن را تکذیب کرد.

ه گزارش ایلنا به نقل از الشرق الاوسط، کمیته مسدود سازی امواg  بانک مرکزی عراق با انتشار بیانیه‌ای خبر مسدودسازی اوال حزب الله لبنان و انصارلله یمن را کذیب کرد.

این کمیته در بیانیه خود توضیح داد که با اشاره به تصمیم شماره ۶۱ سال ۲۰۲۵ این کمیته که در شماره ۴۸۴۸ روزنامه «الوقائع العراقیه» در تاریخ ۱۷ نوامبر ۲۰۲۵ منتشر شده است و شامل مسدودسازی اموال و دارایی‌های فهرستی از نهادها و اشخاص مرتبط با دو سازمان‌ تروریستی داعش و القاعده بنا به درخواست دولت مالزی و با استناد به قطعنامه شماره ۱۳۷۳ سال ۲۰۰۱ شورای امنیت سازمان مللاست.

در این بیانیه اعلام شد: «در این فهرست به برخی احزاب و نهادهایی اشاره شده که هیچ ارتباطی با فعالیت‌های تروریستی این دو سازمان ندارند».

این کمیته در بیانیه خود افزود: «موافقت طرف عراقی تنها شامل درج نهادها و افرادی بوده است که به داعش و القاعده ارتباط دارند. ذکر نام دیگر نهادها به این دلیل بود که فهرست پیش از اصلاح آن منتشر شده است».

این کمیته تاکید کرد که آنچه که در روزنامه الوقائع العراقیه منتشر شده است، با حذف نام این نهادها واحزاب از فهرست نهادهای مرتبط با سازمان های تروریستی داعش و القاعده اصلاح خواهد شد.

پیش از این اخباری در رابطه با اینکه عراق حزب الله لبنان و انصارلله یمن را در فهرستی گروه‌های تروریستی قرار داده منتشر شده بود.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی