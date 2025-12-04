رسانه عبری: ۱۶ جنگنده سوخوی روسیه در راه ایران

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وبگاه صهیونیستی «نتسیف» گزارش داد که اسناد محرمانه فاش شده نشان می‌دهد روسیه در حال آماده‌سازی ۱۶ فروند جنگنده پیشرفته «سوخو-۳۵» برای تحویل به ایران است. طبق این اسناد، وزارت دفاع روسیه بر روند این معامله که با نام رمزی «K10» برای ایران ثبت شده، نظارت مستقیم دارد.

بر اساس این اسناد، ایران پرداخت‌های اولیه این قرارداد را در چند مرحله انجام داده و تولید و آماده‌سازی جنگنده‌ها از سال ۲۰۲۴ آغاز شده است. پیش‌بینی می‌شود تحویل کامل این ۱۶ فروند بین سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷ انجام شود.

در این گزارش ادعایی آمده است: دو فروند نخست از این جنگنده‌ها پیش‌تر در نوامبر ۲۰۲۴ به ایران منتقل و در پایگاه هوایی همدان مونتاژ شده‌اند. تولید این جنگنده‌ها در کارخانه «یوری گاگارین» روسیه انجام می‌شود و نسخه صادراتی آن‌ها به گونه‌ای طراحی شده که قابلیت عملیاتی در تمام شرایط آب و هوایی را داشته باشد و زبان سامانه‌های آن به انگلیسی تغییر یافته است.

اسناد همچنین نشان می‌دهد که ایران پیش‌تر در سال ۲۰۰۷ برای خرید جنگنده سوخو-۳۰ ام‌کی‌آی مذاکراتی انجام داده بود، اما به دلیل تحریم‌ها و نگرانی‌های بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای، این مذاکرات به نتیجه نرسید. تلاش دیگری در سال ۲۰۱۵ برای خرید جنگنده سوخو-۳۰ اس‌ام از طریق تولید داخلی نیز موفقیت‌آمیز نبود.

کارشناسان نظامی می‌گویند تحویل جنگنده‌های سوخو-۳۵ می‌تواند توان عملیاتی نیروی هوایی ایران را به طور قابل توجهی تقویت کرده و در معادلات امنیتی منطقه تأثیرگذار باشد، به ویژه با توجه به برنامه ایران برای جایگزینی هواپیماهای قدیمی اف-۱۴ ای و اف-۴ ای در پایگاه‌های اصفهان و همدان.

