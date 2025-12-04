خبرگزاری کار ایران
نتانیاهو رئیس بعدی موساد را انتخاب کرد

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، مشاور خود را به عنوان رئیس بعدی سرویس جاسوسی رژیم انتخاب کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از شبکه ۲۴ رژیم صهیونیستی، «بنیامین نتایاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی «رومن گافمن» را به عنوان رئیس بعدی موساد انتخاب کرد.

گافمن که هم‌اکنون به عنوان مشاور نظامی نتانیاهو فعالیت می‌کند، قرار است تا جانشین «دیوید بارنیا»، رئیس سازمان تروریستی موساد، که دوره اش در ژوئن  ۲۰۲۶ به پایان می‌رسد شود.

درخواست نتانیاهو برای انتصاب گافمن به کمیته مشورتی انتصابات در مناصب ارشد ارائه خواهد شد.

