دستگیری ۱۳ فلسطینی در کرانه باختری
نیروهای رژیم صهیونیستی ۱۳ فلسطینی را در کرانه باختری بازداشت کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، دفتر رسانهای اسرای فلسطینی اعلام کرد که نیروهای رژیم صهیونیستی از ساعات اولیه صبح، در جریان موج دستگیریها در سراسر کرانه باختری اشغالی، دستکم ۱۳ فلسطینی را دستگیر کردهاند.
«باجیس نخله»، زندانی سابق، یک ماه پس از آزادی از بازداشت اداری، در اردوگاه پناهندگان «جلزون» دستگیر شد. او بیش از ۲۲ سال را در زندانهای اسرائیل گذرانده است.
دو زندانی سابق نیز دوباره در «الخلیل» دستگیر شدند و خانههایشان هدف یورش قرار گرفت.
ارتش اشغالگر همچنین به شهر نابلس و روستاهای اطراف آن حمله کرد و سه مرد جوان از «مادما» را دستگیر کرد.