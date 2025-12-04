خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دستگیری ۱۳ فلسطینی در کرانه باختری

دستگیری ۱۳ فلسطینی در کرانه باختری
کد خبر : 1722882
لینک کوتاه کپی شد.

نیروهای رژیم صهیونیستی ۱۳ فلسطینی را در کرانه باختری بازداشت کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، دفتر رسانه‌‌ای اسرای فلسطینی اعلام کرد که نیروهای رژیم صهیونیستی از ساعات اولیه صبح، در جریان موج دستگیری‌ها در سراسر کرانه باختری اشغالی، دست‌کم ۱۳ فلسطینی را دستگیر کرده‌اند.

«باجیس نخله»، زندانی سابق، یک ماه پس از آزادی از بازداشت اداری، در اردوگاه پناهندگان «جلزون» دستگیر شد. او بیش از ۲۲ سال را در زندان‌های اسرائیل گذرانده است.

دو زندانی سابق نیز دوباره در «الخلیل» دستگیر شدند و خانه‌هایشان هدف یورش قرار گرفت.

ارتش اشغالگر همچنین به شهر نابلس و روستاهای اطراف آن حمله کرد و سه مرد جوان از «مادما» را دستگیر کرد.


 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی